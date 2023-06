Home

Sport

Remo

Coppa Barontini: spettacolo, emozioni e vittoria per il Borgo Cappuccini

Remo

18 Giugno 2023

Coppa Barontini: spettacolo, emozioni e vittoria per il Borgo Cappuccini

Livorno 18 giugno 2023 – Coppa Barontini: spettacolo, emozioni e vittoria per il Borgo Cappuccini

Una folla entusiasta si è radunata sulle spallette dei fossi per assistere alla prestigiosa gara remiera della Coppa Barontini a Livorno. I colori bianconeri del Borgo Cappuccini hanno trionfato, regalando una performance mozzafiato che ha staccato di ben 25” e 29 centesimi il suo diretto avversario del Venezia

L’atmosfera era elettrizzante lungo tutto il percorso, con migliaia di spettatori affacciati sulle spallette e le tribune naturali, incantati dai ledwall che riprendevano la diretta della gara grazie ai droni. Fumogeni e tifo sfegatato hanno reso lo spettacolo ancora più coinvolgente, trasformando ogni remata in un momento epico.

Il Borgo Cappuccini ha dimostrato la sua superiorità, tagliando il traguardo con un tempo straordinario

14 minuti, 45 secondi e 31 centesimi.

Un risultato che ha infranto il muro dei 15 minuti e ha fatto vibrare l’intera comunità. Non solo hanno conquistato la vittoria assoluta, ma hanno anche sollevato il prestigioso Trofeo Edda Fagni nella categoria juniores, confermando il talento e la determinazione dei giovani atleti.

Nella classifica generale, la squadra del Venezia si è posizionata al secondo posto con un tempo di 15 minuti, 11 secondi e 00 centesimi, seguita da Ardenza, Pontino, Salviano, Ovosodo, San Jacopo e Labrone. Ogni equipaggio ha dato il massimo, rendendo la competizione avvincente fino all’ultimo istante.

La premiazione si è svolta sul pratone della Fortezza Nuova, alla presenza del sindaco Salvetti; del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; del consigliere regionale Francesco Gazzetti; di Adriano Tramonti in rappresentanza di fondazione Lem e del comitato organizzatore Bellandi .

È stato un momento per celebrare non solo gli atleti, ma anche la gara stessa che rappresenta una tradizione per i cittadini livornesi.

Si stima che grazie al lavoro della Fondazione Lem, che ha ideato e organizzato tutto l’apparato di riprese video; da drone e telecamere fisse, i 3 maxischermi e la diretta streaming su Visit Livorno (e per la prima volta anche in lingua inglese) si sia raggiunto 45mila persone. La diretta è stata ritrasmessa anche sui canali di Visit Tuscany

La Coppa Barontini ha dimostrato ancora una volta l’importanza dello sport come momento di unione e di orgoglio per la comunità livornese.

Il Borgo Cappuccini ha scritto una pagina di storia, lasciando un segno indelebile nell’animo di tutti gli appassionati. I riflettori si spengono, ma l’energia e la passione di questa giornata rimarranno vive nei cuori di chi ha avuto il privilegio di assistere a un evento così straordinario.

I tempi di arrivo dei 10 remi

Borgo Cappuccini 14′ 45” 31

Venezia 15′ 11′ e 00

Ardenza 15′ 12” 36

Pontino 15’ 27’’ e 98

Salviano 15’, 28’’ e 35

Ovosodo 15′ 35” e 98

San Jacopo 15′ 44” e 50

Labrone 15′ 58” e 69

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin