Coppa del Mondo, le pattinatrici artistiche ricevute in Comune

Cronaca

8 novembre 2018

Il sindaco e l’assessore Morini hanno ricevuto in Comune le ragazze in partenza per la Coppa del Mondo di Pesaro

Livorno, 8 novembre 2018 – Sabato 10 e domenica 11 novembre i riflettori saranno puntati sull’Adriatic Arena di Pesaro, dove si disputerà la Coppa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle, organizzata dalla Fisr.

Un appuntamento sportivo di prima importanza cui parteciperanno anche le ragazze dei due quartetti livornesi, Sea Roses e Sea Star del circolo La Rosa, che oggi pomeriggio sono state ricevute insieme al loro allenatore, Gabriele Gasperini, dal sindaco Filippo Nogarin e dall’assessore allo Sport, Andrea Morini, nella sala delle cerimonie del palazzo comunale.

“Questa è una competizione di primissimo livello – sottolinea l’assessore Morini – e le nostre ragazze ragazze, anche solo per essere state capaci di raggiungere questo traguardo incredibile, hanno già vinto. Se Livorno è una delle principali città sportive a livello nazionale è soprattutto grazie a un settore giovanile d’eccellenza, capace di sfornare talenti come quelli delle atlete che abbiamo incontrato oggi pomeriggio. A loro va il nostro in bocca al lupo e quello dell’intera città. Siamo certi che torneranno a casa da questa esperienza ancora più forti e determinate. Perché il bello dello sport sta nella capacità di trasformare le sfide più difficili in occasioni di crescita individuale e collettiva. E le ragazze del circolo La Rosa sono già un gruppo straordinario”.

“Oggi – conclude l’assessore – il pattinaggio artistico soffre la mancanza di una struttura indoor appositamente dedicata. Ma l’amministrazione ha avviato una riflessione per decidere come riorganizzare gli impianti cittadini in modo da poter colmare in futuro questo gap”.

Le componenti delle Sea Stars (tra i 13 e i 15 anni) sono: Sara Russo, Martina Mazzoni,Viola Barni, Ambra Vettori.

Le Sea Roses (tra i 13 e i 14 anni) sono: Michelle Figoli, Marta Pellegrini, Giorgia Geppetti, Martina Grechi.

I due quartetti saranno nuovamente all’Adriatic Arena dal 7 al 9 dicembre per partecipare alla 45esima rassegna nazionale gruppi folk 2018 organizzato dalla UISP, mentre il 19 gennaio 2019 saranno al Nelson Mandela Forum di Firenze per il Contest Gruppi di International Skate Awards, al quale ormai da diversi anni è presente il campione del mondo Plushenko; all’edizione del 2018 ha partecipato anche la campionessa mondiale Carolina Kostner.