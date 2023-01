Home

26 Gennaio 2023

Coppa Italia: la Libertas cerca l’impresa a Orzinuovi

Livorno 26 gennaio 2023

Archiviata con grande rammarico la sconfitta di domenica scorsa a Pavia, la Libertas a distanza di quattro giorni torna in campo. Lo fa sul parquet dell’Agribertocchi Orzinuovi, capolista del girone B con al passivo due sole sconfitte in sedici partite per il quarto di finale (in gara unica) di Coppa Italia. Palla a due alle 20,30 di giovedì 26. In palio c’è un posto nella Final Four in programma a Busto Arsizio l’11 e il 12 marzo. Inutile sottolineare la difficoltà dell’impegno, data dalla forza dell’avversario, considerato tra le più forti squadre delle 64 che partecipano al campionato di Serie B. Ozinuovi, in un ipotetico ranking, è al numero 1 del gruppo.

Tra le due squadre c’è un precedente che risale allo scorso mese di settembre. Al Memorial Mattighello, in Veneto, Orzinuovi vinse per 64-57 con una rimonta nel finale.

La Libertas si presenta a questa trasferta con la voglia di fare da guastafeste anche se Andreazza dovrà fare a meno di Andrea Saccaggi. Il giocatore di Carrara, proprio oggi, a Carmagnola (Torino) è stato sottoposto all’intervento chirurgico programmato da tempo e che risolverà i problemi alla schiena che lo hanno tormentato per tutto il campionato. I tempi di recupero di Saccaggi sono stimati in circa un mese.

