Coppa Italia, Livorno Rugby ospiterà il Valorugby, protagonista in A Elite

Rugby

20 Settembre 2024

Livorno 20 settembre 2024

Il primo impegno ufficiale della stagione 2024/25 coincide, per l’Unicusano Livorno Rugby, con un appuntamento di grande prestigio. Alle 15:30 di sabato 21 settembre, sul prato amico del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, i biancoverdi allenati dal confermatissimo coach Riccardo Squarcini ospiteranno il Valorugby Emilia.

Il match con i reggiani, che sarà arbitrato da Manuel Bottino di Roma (coadiuvato da Christian Covati di Piacenza e Claudio Castagnoli di Livorno) è valido per il primo turno (previsto con la formula del barrage) di Coppa Italia.

La formazione che uscirà vincitrice dal confronto, entrerà nella fase a gironi e in particolare sarà protagonista del raggruppamento 1, insieme ai campioni d’Italia del Petrarca Padova, al Colorno e alle vincenti delle sfide tra Verona e Lyons Piacenza e tra Cavalieri Prato/Sesto e Vicenza.

Il Petrarca si è qualificato di diritto alla seconda fase, mentre il Colorno si è meritato il passaggio, battendo a Calvisano (formalmente in trasferta) il Parabiago 14-49 nel suo barrage, giocato in anticipo sabato scorso.

Ciascuno dei due gironi vedrà disputato, dal 28 settembre all’11 gennaio, da cinque squadre (quattro impegni per ogni formazione). Le vincenti dei due raggruppamenti poi saranno di fronte a metà marzo per la finalissima. Partecipano alla Coppa Italia tutte le dieci formazioni di A Elite, sei squadre di A1 e tre di A2. Per le compagini di A1 e A2 l’iscrizione è stata facoltativa.

DOPO 26 ANNI.

I biancoverdi tornano a giocare partite di Coppa Italia dopo addirittura 26 anni. All’alba della stagione 1998/99, con l’indimenticato Guglielmo Prima allenatore e con Gianluca Guidi capitano, i livornesi riuscirono, nelle sei gare del proprio girone, a gettare il cuore oltre l’ostacolo e, con un ruolino di quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, a meritare un’impronosticabile qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Tra le mura amiche del ‘Montano’, i labronici, provenienti da una brutta retrocessione in A2, vinsero addirittura contro L’Aquila e contro Rovigo, protagoniste – manco a dirlo.. – nella serie maggiore. Nella stagione successiva, i livornesi, con Gianluca Guidi allenatore-giocatore, preferirono rinunciare alla Coppa Italia: una scelta vincente visto che quell’annata si chiuse per i livornesi con una fantastica (e miracolosa) promozione in A1.

DOPO 23 ANNI.

In senso assoluto, l’ultimo confronto con punti in palio al cospetto di una squadra della massima serie risale, per i labronici, alla stagione 2000/01, con Gianluca Guidi allenatore-giocatore.

Era la stagione con sponsor ‘Agenzia Espressi’, l’ultima annata nella quale i livornesi hanno militato nel massimo campionato domestico. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti. Guidi, dopo aver chiuso in quella stagione il suo lunghissimo rapporto con i biancoverdi, ha iniziato, lontano da Livorno, uno percorso da tecnico strepitoso. Questa estate è tornato nei ranghi dell’Unicusano Livorno Rugby, con le mansioni di ‘director of rugby’ (o direttore tecnico, fate voi).

PRONOSTICO CHIUSO.

È un grande onore per l’Unicusano Livorno Rugby giocare contro una ‘big’ del massimo torneo. Il Valorugby ha concluso l’ultimo campionato di A Elite al quarto posto e punta a confermarsi ai massimi livelli. Ha dalla sua, per la partita di questo sabato, il favore del pronostico. Compito di Gragnani e compagni sarà quello di creare imbarazzi ad una squadra oggettivamente più forte e soprattutto oliare i meccanismi in vista del campionato di A2, al via il prossimo 13 ottobre. “Le nostre prospettive – afferma Squarcini – sono quelle di vedere a che punto siamo sull’aspetto mentale e fisico”. Una gara nella quale si ha tutto da guadagnare e niente da perdere. Una partita che dà lustro al movimento sportivo cittadino, più che mai considerata la ‘livornesità’ che viene incarnata dalla squadra biancoverde. Prevedibile, per questo atteso evento, il pubblico delle grandi occasioni.

