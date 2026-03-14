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Coppa Italia (Serie B): la Pielle affronta in semifinale la Elachem Vigevano 1955

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14 Marzo 2026

Coppa Italia (Serie B): la Pielle affronta in semifinale la Elachem Vigevano 1955

Livorno 14 marzo 2026 Coppa Italia (Serie B): la Pielle affronta in semifinale la Elachem Vigevano 1955

La Pielle vola al Pala Flaminio di Rimini per scrivere una nuova pagina della propria storia. Sabato 14 marzo alle ore 17:15 la Verodol CBD affronterà la Elachem Vigevano 1955 nella semifinale della Coppa Italia Serie B Nazionale, in quella che rappresenta la prima partecipazione assoluta dei biancoblù alla competizione.

Un traguardo già storico per la formazione guidata da coach Turchetto, che arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo ma anche con qualche problema di formazione. In casa Pielle resta infatti out Bonacini, mentre Leonzio è ancora in dubbio.Di fronte i biancoblù troveranno una delle squadre più solide del campionato. La Elachem Vigevano 1955, allenata da coach Stefano Salieri, guida infatti la classifica del Girone A di Serie B Nazionale con 44 punti frutto di 22 vittorie e 6 sconfitte. I gialloblù arrivano però alla semifinale dopo lo stop esterno per 75-73 sul campo di Lumezzane.Il volto copertina della squadra è l’ala-centro lituana Modestas Kancleris, miglior realizzatore e rimbalzista della squadra con una media di 16 punti e 10 rimbalzi a partita. Giocatore molto pericoloso sotto canestro, capace di incidere sia in fase offensiva che a rimbalzo. A completare il reparto lunghi c’è l’ex di turno Baye Modou Diouf, atleta dotato di grande atletismo, presenza nel pitturato e capacità di protezione del ferro grazie alle sue stoppate.La cabina di regia è affidata alla coppia composta da Matteo Corgnati, playmaker pericoloso soprattutto dal tiro dalla media distanza, e da Valerio Cucchiaro, giocatore capace di colpire anche dalla lunga distanza e di dare ritmo all’attacco gialloblù. Nel reparto guardie trovano spazio Nicola Fantoma e Alfredo Boglio, quest’ultimo ottimo assistman e dotato di una mano particolarmente efficace nel tiro da due punti.Completano il roster degli esterni e delle ali un quartetto di tiratori con alte percentuali sia dalla lunetta sia dalla linea dei tre punti: Mauro Zacchigna, Saverio Mazzantini, Armando Verazzo e Nemanja Gajic, quest’ultimo tra i giocatori più utilizzati da coach Salieri e particolarmente efficace anche nel recupero dei palloni.Per la Pielle sarà quindi una sfida di altissimo livello contro la capolista del Girone A, ma anche un’occasione importante per continuare a sognare e provare a conquistare una storica finale di Coppa Italia.