Coppa Risiatori Tito Neri 2025, Livorno si prepara a due giorni di grande sport remiero

29 Maggio 2025

Coppa Risiatori Tito Neri 2025, Livorno si prepara a due giorni di grande sport remiero

Livorno 29 maggio 2025 Coppa Risiatori Tito Neri 2025, Livorno si prepara a due giorni di grande sport remiero

Tutto pronto per la Coppa Risiatori Tito Neri 2025, storica manifestazione remiera cittadina, giunta alla sua 46esima edizione, che si svolgerà nel fine settimana di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, nel contesto di Straborgo, con un programma ricco di gare, esibizioni e momenti di festa.

L’evento, come ha spiegato il presidente del comitato organizzatore Luca Ondini, prenderà il via nella mattinata di sabato 31 maggio, alle ore 10.30, con il sorteggio degli abbinamenti delle categorie Junior, Femminile e Special Olympics, che si terrà presso i Magazzini di Porta a Mare.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 19.00 circa, lo specchio d’acqua tra Scali Novi Lena e Darsena Nuova ospiterà le gare delle suddette categorie, su imbarcazioni a quattro remi, lungo un campo regata suddiviso in quattro corsie segnalate da apposite boe. Contemporaneamente, presso l’area a terra del Centro Commerciale Porta a Mare, si svolgeranno le attività della categoria Special Olympics.

Domenica 1° giugno sarà la giornata dedicata alle imbarcazioni a dieci remi. Al mattino si procederà alla pesa e al controllo delle imbarcazioni.

Alle ore 17.00 è in programma una gara/esibizione femminile di gozzi a dieci remi nello specchio d’acqua antistante Scali Novi Lena e Porto Mediceo.

A chiudere la giornata sarà la gara Senior a dieci remi, 7mila600 metri con partenza ufficiale prevista alle ore 18.30 dalla suggestiva Torre della Meloria.

Lunedì 2 giugno, infine, si terrà la cerimonia conclusiva: a partire dalle ore 20, in Piazza Mazzini, si svolgeranno le premiazioni ufficiali di tutti gli atleti, nell’ambito della tradizionale Cena Sociale offerta da Fondazione LEM.

La Coppa Risiatori, che conferma un appuntamento centrale per la città di Livorno, fa parte del Progetto Gare Remiere LEM, e verrà ripresa da telecamere e droni, e trasmessa in diretta sul maxischermo in piazza Mazzini, su Granducato Tv, e sui canali social.

Ad annunciare la prima grande novità dell’edizione 2025 è stato Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM: il lancio ufficiale di “Gare Remiere TV”, una nuova web TV interamente dedicata.

“Si tratta di un luogo online dove sarà possibile vedere le dirette – ha spiegato Tramonti – e, a breve, anche le repliche di tutte le gare già trasmesse. È uno spazio digitale che raccoglie e valorizza il passato e il presente delle competizioni.”

L’obiettivo è offrire un accesso più moderno e immediato, affiancando la trasmissione televisiva tradizionale con una fruizione online più flessibile.

“In questo modo – ha aggiunto – potremo anche monitorare meglio gli ascolti della parte online e misurare l’interesse del pubblico digitale.”

Tramonti ha illustrato anche l’introduzione di telecamere con audio a bordo dei gozzi durante le gare:

“Era una proposta già ventilata in passato – ha detto – ma ora è ufficiale: la regia di Padova ci ha confermato che ci sarà non solo il video, ma anche l’audio a bordo. Sarà bellissimo vedere e sentire cosa accade dentro il gozzo, ascoltare le voci dei timonieri, i comandi, la tensione dell’equipaggio. Naturalmente sarà difficile evitare qualche ‘bip’, ma sarà tutto autentico e avvincente.”

L’assessore Rocco Garufo ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico per la valorizzazione del settore:

“Credo che sia molto importante – ha affermato-, lavorando insieme, aver rilanciato l’interesse del pubblico per le manifestazioni remiere. È così che possiamo avvicinare tanti giovani e garantire quel ricambio generazionale fondamentale per mantenere vive le tradizioni. Oggi i ragazzi sono abituati a vedere calcio, tennis e altri sport in televisione. In questo modo mostriamo che esiste anche uno sport diverso, bello, sano e competitivo, che fa parte della nostra identità e che merita visibilità e partecipazione. Legare la Coppa Risiatori a Straborgo, ha portato evidenti benefici di entrambe le iniziative. Per noi, le gare remiere, uno dei segmenti più importanti da un punto della promozione vista turistico”

A margine della gara è stata presentata anche la rivista ufficiale, edita da Studio Eurobudget di Alessio Cavallini.

Nella foto da sx Cavallini, Russo, Ondini, Garufo, Tramonti.