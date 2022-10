Home

Coppa Toscana femminile, blitz della Pielle a Pontedera

3 Ottobre 2022

Livorno, 3 ottobre 2022

Bella e convincente vittoria della PIELLE LIVORNO femminile nell’ultimo impegno del girone di Coppa Toscana (trofeo “Lunghi”): le ragazze di coach Luca Castiglione, dopo un primo quarto in sordina (18-15), hanno preso in mano le redini del gioco, esprimendo un’ottima pallacanestro sia in attacco che in difesa.

A farne le spese il Basket Femminile Pontedera (47-57 il punteggio finale), avversario decisamente ostico e di talento, che Puccini (17 punti con 8/10 dal campo) e compagne hanno saputo limitare attraverso una buona transizione e un’intensità difensiva spalmata sull’intero arco dei 40 minuti. Ottima anche la prova di Farnesi, 5 punti conditi da 15 rimbalzi.

Prossima settimana via al campionato di Serie B con la trasferta di Firenze, sponda Laurenziana.

Basket Femm. Pontedera-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 47-57

UNICUSANO: Nottolini 4, Castiglione M., Cecchi 4, Zorzi 5, Farnesi 5, Castiglione V. 4, Maffei 9, Puccini 17, Cecconi 9, All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Barone e Ariani

Parziali: 18-15, 23-27, 34-37, 47-57

