Coppa Toscana, il Jolly Acli Basket accede alle final four con un turno di anticipo dopo la vittoria col Pontedera

Basket

29 Settembre 2022

Livorno 29 settembre 2022 – Coppa Toscana, il Jolly Acli Basket accede alle final four con un turno di anticipo dopo la vittoria col Pontedera

Il Jolly Acli Basket Livorno bissa il successo ottenuto contro la Pielle nel primo turno di Coppa Toscana, superando, le tenaci resistenze del Basket Pontedera, giunto al PalaCosmelli per vendere cara la pelle: 69-44 il finale.

Una vittoria ,maturata nella seconda parte di gara (il primo tempo si conclude sul 29-30 in favore delle ospiti), quando, trascinate da una “Bubins” Orsini mano calda, le rosablù hanno saputo piazzare un parziale di 16-2 (46-31) che ha di fatto sigillato la partita.

L’ultima parte di gara è scivolata via in assoluto controllo, tanto che coach Betti, nelle ultime fasi, ha fatto esordire in prima squadra la giovanissima Barghigiani.

Un’affermazione che regala al Jolly la certezza matematica (anche in caso di improbabile sconfitta sabato a Piombino) delle final four di Coppa, previste per il 3 e 4 gennaio. Appuntamento al quale la società tiene molto.

MVP:

La serie di triple messe da Orsini nel momento decisivo la consacrano quale migliore in campo. Una giocatrice ormai imprescindibile per il Jolly, un punto di riferimento, colei che quando il gioco si fa duro, risponde sempre presente.

Le parole di coach Betti:

«I primi due tempini non sono andati bene: difficoltà in attacco, abbiamo improvvisato spesso, senza seguire le cose che dovevamo fare. Poco contropiede, fretta, nessun riferimento dentro l’area. Nella ripresa abbiamo preso le misure, con calma abbiamo cominciato a fare il nostro gioco, Orsini ha messo tre bombe, abbiamo preso il largo, e la partita è scivolata via tranquilla. Siamo alla terza partita che giochiamo insieme. Ogni volta ci sono alti e bassi, ma ruotando in sette ci sono chiaramente difficoltà. Tra l’altro qualcuna è acciaccata, ma nonostante tutto abbiamo disputato una buona gara».

Il tabellino: Evangelista 7, Rosellini 23, Orsini 23, Corti 3, Giari 11, Ceccarini 2, Sassetti, Barsotti, Barghigiani, Filippi, Barsotti M, Lombardi. All. Betti.

