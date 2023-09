Home

Coppa Toscana, la Libertas Liburnia sconfitta alla sua prima uscita stagionale

19 Settembre 2023

Livorno 19 settembre 2023

Al cospetto di una squadra, quella del Rosignano Sei Rose, oggettivamente valida per la categoria e più avanti nella preparazione, la Libertas Liburnia Livorno ha dovuto, suo malgrado, alzare bandiera bianca (59-73 il punteggio).

In casa, al PalaBastia, nella sfida ad eliminazione diretta valida per i sedicesimi di finale della Coppa Toscana, i ragazzi di Emiliano Ferretti hanno perso contro l’ambiziosa squadra solvaina, peraltro imbottita di ex gialloblù (Brunelli, Ristori, Armillei e Rubini).

Per Mannucci e compagni si è trattato del primo impegno ufficiale della stagione, mentre i rosignanesi avevano sulle gambe la vittoriosa gara con il Lucca Sky Walkers, (turno preliminare della stessa competizione).

La prossima uscita, per la Libertas Liburnia è in agenda l’8 ottobre, in casa (al PalaBastia) con il Calcinaia, nella giornata di apertura del campionato di D, girone A.

La Libertas Liburnia sta facendo i conti con l’assenza (problemi ad un ginocchio) di Venditti e più in generale deve affinare l’amalgama tra i giocatori confermati e i nuovi.

Queste tre settimane di allenamento prima della sfida con il Calcinaia, si possono (anzi ‘si devono’) rivelare utili.

Nel derby della costa con il Sei Rose, i padroni di casa (a parte il 2-1 iniziale, con il canestro di Spinelli, l’unico tra i gialloblù in doppia cifra) sono sempre stati costretti ad inseguire. 14-23 al 10’, 28-41 al 20’, 40-59 al 30’.

Gli ospiti si sono issati sul massimo vanaggio, più 23 (42-65), in avvio di ultimo quarto. Ai locali non ha fatto difetto la generosità: più che dimezzato il ritardo (59-70 a 5 secondi dalla fine).

Sulla sirena, una ‘preghiera’ dalla grandissima distanza di Marabotti ha fissato il punteggio sul 59-73.

Il tabellino della Libertas Liburnia: Pardini 2, Busoni 9, Botteghi 2, Lorenzini 5, Mori 9, Baccelli 4, Spinelli 19, Stolfi, Paroli, Apolloni, Mannucci, Pistolesi 9. All.: Ferretti.

