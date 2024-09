Home

Coppa Toscana, la Pielle femminile superata di slancio da Massa

24 Settembre 2024

Livorno 24 settembre 2024 – Coppa Toscana, la Pielle femminile superata di slancio da Massa

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, alla prima uscita stagionale, scivola sul parquet del Pala Cecioni per mano del Named Number 8 Massa (62-65).

Match vibrante per l’intero arco dei 40 minuti, con le ragazze di coach Castiglione in brave a scappare sul 17-9 del primo mini intervallo. Massa, tuttavia, è squadra giovane e arrembante e nel secondo quarto inizia a rintuzzare lo svantaggio, fino al 36-34 dell’intervallo lungo. La gara prosegue sul filo del rasoio, la Pielle alterna ottime cose ad altre meno fluide e al 30’ il tabellone di via Zola indica 48 pari. Ultimo quarto, per intensità, da playoff, ma qualche errore di troppo condanna Cecchi e compagne alla sconfitta per 62-65. Alle Final Four di Coppa Toscana va Massa, mentre adesso la testa della Toscana Legno è rivolta al campionato.

Toscana Legno Pielle Livorno-Named Number 8 Massa: 62-65

TOSCANA LEGNO: Nottolini 2, Menchetti 3, Donadio 12, Cecchi 14, Castiglione V. 10, Castiglione M. 2, Collodi 12, Benedetti 11,

Zorzi, Caverni, Citti, Baluardi. All. Castiglione.

Arbitri: Borchi e Natale

Parziali: 17-9, 36-34, 48-48, 62-65