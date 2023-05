Home

Sport

Coppa Toscana Mtb, a Capoliveri il giro di boa

Sport

4 Maggio 2023

Coppa Toscana Mtb, a Capoliveri il giro di boa

Livorno 4 maggio 2023 – Coppa Toscana Mtb, a Capoliveri il giro di boa

Sabato, con la 14esima edizione della Capoliveri Legend Cup, la Coppa Toscana Mtb arriva al suo giro di boa. Finora il circuito, a dispetto delle difficoltà iniziali con il forzato posticipo della tappa inaugurale a Monteriggioni, è stato un successo come testimoniato dall’affluenza a ognuna delle tappe finora disputate e la classicissima elbana non si discosterà, visti i presupposti.

Dopo 3 delle 8 prove previste e alla vigilia dell’appuntamento elbano questi sono i leader della classifica: Emanuele Spiga (Green Devils/JU), Mattia Toccafondi (Ciclissimo Bike/UN), Riccardo Chiarini (Taddei Factory Team/EL), Luca Accordi (Tutto Bike Team/ELMT), Matteo Spinetti (Ciclissimo Bike Team/M1), Simone Tassini (Team Scott Pasquini/M2), Nicola Corsetti (Gs Avis Pratovecchio/M3), Christian Fabbri (Team Essere/M4), Daniele Messano (Tutto Bike Team/M5), Renato Papaveri (Arretium Team Specialized/M6), Mauro Vagnoli (Gs Avis Pratovecchio/M7), Guido Bichi (Donkey Bike Club Sinalunga/M8), Nelja Kabetaj (Asd Zhiraf/DJ), Sara Mazzorana (Biking Racing Team/DE), Chiara Tassinari (Team Essere/EWS-W1), Elena Teoni (Nrc Bike/W2-W3), Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike/W4-W5), Beatrice Mistretta (Bottecchia Factory/W6-W8), Ciclissimo Bike Team (Società).

Nel complesso sono 1.291 i biker in classifica, un numero clamoroso che si accompagna a estrema incertezza nelle classifiche di categoria, soprattutto per quel che riguarda gli amatori. Tornando alla Capoliveri Legend Cup, quella di sabato sarà ancora una volta una sfida di altissimo profilo, con il ritorno del tedesco Andreas Seewald che nel 2021 proprio a Capoliveri si laureò campione del mondo, sfidato dall’ex iridato colombiano Leonardo Paez vincitore sabato scorso della Scott Bike Marathon, dal campione europeo e vincitore della passata edizione Fabian Rabensteiner, dal leader della classifica di Coppa Toscana Riccardo Chiarini e da tanti altri campioni, per una gara di ampio respiro internazionale.

L’appuntamento è per le ore 8:30 quando verrà dato il via alla gara lunga di 80 km per 3.000 metri di dislivello, mentre la Granfondo di 50 km per 1.700 metri scatterà alle 9:30. C’è ancora tempo per iscriversi, al costo di 80 euro fino a giovedì e di 90 euro nella giornata di venerdì. Il ritiro dei numeri e dei pacchi gara potrà essere effettuato da venerdì alle 9:30 presso il Parcheggio Le Fontanelle in Viale Australia a Capoliveri. Sempre venerdì alle 17:00 in Piazza Matteotti ci sarà la conferenza stampa di presentazione dei big in gara.

Per informazioni: www.capoliverilegendcup.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin