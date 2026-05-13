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Coppa toscana MTB, al via la Costa degli Etruschi Epic

Bibbona

13 Maggio 2026

Coppa toscana MTB, al via la Costa degli Etruschi Epic

Livorno) 13 maggio 2026 Coppa toscana MTB, al via la Costa degli Etruschi Epic

Neanche il tempo di “digerire” le grandi emozioni della Capoliveri Legend Cup che la Coppa Toscana MTB propone un altro evento internazionale di altissimo livello, la 27esima edizione della Costa degli Etruschi Epic che andrà in scena domenica prossima. Molti protagonisti della gara elbana hanno rinunciato per recuperare dal grande sforzo, ma il cast della prova di marina di Bibbona resta comunque di altissimo livello: hanno già dato la loro adesione Alessandro Saravalle, Cristian Cominelli e fra le donne Chiara Burato e Maria Cristina Nisi, ma altri big sono pronti all’adesione entro la scadenza prevista per giovedì a mezzanotte.

Le previsioni meteo indicano temperature ideali per affrontare una delle Marathon più amate del calendario, valida oltre che per la Coppa Toscana MTB anche per la Deltos Cup, oltre che dei gironi rosso e verde del Rampitek. La novità di quest’anno è data dal cambio di logistica, resa più comoda e funzionale per ospitare una manifestazione che ha sempre avuto grandi numeri al via. L’epicentro della corsa è stato quindi posto presso i Camping Free Time e Free Beach, a pochissimi passi dalla zona di partenza/arrivo e dove saranno predisposti tutti i servizi, compresi pasta party e premiazioni.

I percorsi di gara misurano 73 km per 1.900 metri di dislivello per il principale e 57 km per 1.400 metri per quello Classic. Lo start verrà dato alle ore 9:30 per il Marathon e alle 9:45 per il percorso alternativo. Il costo delle iscrizioni è di 45 euro. Le premiazioni riguarderanno i primi 5 delle categorie assolute e i primi 3 di quelle amatoriali per il tracciato lungo, per il classic riceveranno un riconoscimento i primi 3 sia assoluti che master. Due sfide appassionanti, pronte a tenere col fiato sospeso fino all’ultimo metro…

Per informazioni: MTB Cecina, https://www.gfcostadeglietruschi.com/