Coppa Toscana Mtb, si parte il 9 maggio

15 Aprile 2021

Livorno 15 aprile 2021 – Coppa Toscana Mtb, si parte il 9 maggio

L’ufficialità è finalmente arrivata: con la Costa degli Etruschi Epic del prossimo 9 maggio, il circuito Coppa Toscana Mtb vedrà finalmente la luce.

Un parto difficile, quello che la challenge ha affrontato, ma in questo periodo così complicato tutti i circuiti sono chiamati a lunghe attese nella speranza che la situazione vada sempre migliorando grazie alla campagna vaccinale.

E’ tempo quindi di provvedere alle iscrizioni per il circuito, che dal 9 maggio regalerà spettacolo ed emozioni attraverso 9 appuntamenti, che terranno compagnia agli appassionati fino alla metà di ottobre.

C’è però un’ulteriore opzione, comprendente anche la partecipazione alla Capoliveri Legend Cup, la gara del 3 ottobre dell’Isola d’Elba che quest’anno assegnerà i titoli mondiali Marathon.

Ora non resta che prepararsi per il 9 maggio, ma intanto appuntate sull’agenda le successive tappe: 30 maggio la GF Da Piazza a Piazza a Prato; 27 giugno la Casentino Bike a Bibbiena (AR); 4 luglio il nuovo Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio a Barga (LU) speciale gadget per gli iscritti a questa edizione del circuito; 18 luglio Rampichiana ad Arezzo; 5 settembre Straccabike a Pratovecchio (AR); 12 settembre Sinalunga Bike a Sinalunga (SI); chiusura il 17 ottobre a Monteriggioni (SI) con la classica GF del Castello, inizialmente apertura del circuito.

info e il regolamento sul sito del circuito www.coppatoscanamtb.it

