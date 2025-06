Home

14 Giugno 2025

Livorno 14 giugno 2025 Coppia 30enne denunciata per ricettazione erano su un’auto rubata, l’uomo non aveva neppure la patente

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa disposti dal Comando Provinciale, hanno denunciato alla locale A.G. un 30enne ed una 34enne, entrambi con precedenti, poiché gravemente indiziati del reato di ricettazione.

Due carabinieri liberi dal servizio, entrambi effettivi al 1° Reggimento CC Paracadutisti “Tuscania”, mentre si trovavano nei pressi del parcheggio di un centro commerciale cittadino, hanno notato un’Alfa Romeo Giulietta che ha destato la loro attenzione perché possibile oggetto di furto perpetrato la notte precedente.

Poco dopo hanno notato avvicinarsi all’auto un secondo veicolo con a bordo la coppia ed hanno pertanto deciso di controllarne i due occupanti.

Con il supporto di un’autoradio del NORM, date le circostanze ed i numerosi precedenti, anche specifici, dei due soggetti, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nella loro disponibilità un seggiolino per bambini originariamente contenuto proprio nell’Alfa Romeo oggetto di furto.

Nel corso degli accertamenti è emerso altresì che il 30enne conducente dell’auto sopraggiunta non avrebbe potuto guidare poiché privo della patente per non averla mai conseguita.

Al termine degli accertamenti, pertanto, i due giovani sono stati denunciati all’AG di Livorno per ricettazione e l’uomo anche per guida senza patente.

Il seggiolino è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario e sono in corso accertamenti sul possibile illecito utilizzo dell’Alfa Romeo Giulietta.