Home

Sport

Calcio

“Coppia contro poker”, il Tau vince sul campo dell’US Livorno (2-4)

Calcio

15 Ottobre 2023

“Coppia contro poker”, il Tau vince sul campo dell’US Livorno (2-4)

Livorno 15 ottobre 2023 – “Coppia contro poker”, il Tau vince sul campo dell’US Livorno (2-4)

L’US Livorno ha vissuto una giornata difficile contro il Tau Altopascio, subendo una sconfitta nettamente a favore degli avversari. La squadra lucchese ha dominato la partita dall’inizio alla fine, segnando ben quattro reti e colpendo anche due legni.

Il giovane attaccante livornese Tommaso Andolfi, cresciuto nelle file della Pro Livorno Sorgenti e dell’Armando Picchi, ha messo a segno una tripletta, dimostrando il suo valore in campo. Nonostante l’assenza di Giordani e la prestazione a mezzo servizio di Cesarini, il Livorno non è riuscito a tenere testa agli avversari.

In vetta alla classifica, Pianese e Seravezza Pozzi hanno ottenuto importanti vittorie, superando il Livorno in classifica. La partita è stata caratterizzata da alcuni momenti di pericolo, con il Tau che ha sfiorato il gol in diverse occasioni.

Nonostante un tentativo di reazione da parte del Livorno, il Tau Altopascio ha confermato il suo predominio, segnando quarto gol e chiudendo la partita con un punteggio di 4-2.

La partita è iniziata senza grossi scossoni, ma è stata caratterizzata da un primo tempo piuttosto spento, con poche occasioni da rete da entrambe le parti. Gli amaranto hanno avuto l’opportunità di segnare, ma al 32′ Palma non è riuscito a controllare un pallone da ottima posizione, sprecando un’occasione importante.

Il Tau Altopascio ha preso il comando del match al 38′ con una velenosa conclusione di Capparella, che ha portato gli avversari in vantaggio. Un minuto dopo, al 39′, un traversone in area amaranto ha permesso a Tommaso Andolfi, il giovane attaccante livornese, di segnare il secondo gol per il Tau, sfruttando un tocco sotto misura che ha battuto Biagini, portiere del Livorno.

Nel secondo tempo, il Livorno ha rischiato più volte di subire altri gol. Al 47′, Biagini ha compiuto un salvataggio decisivo respingendo una deviazione di testa di Zini. Inoltre, la traversa ha negato il gol al Tau su una conclusione di Malva al 47′.

Il Tau Altopascio ha allungato ulteriormente al 69′ con un altro gol Doppietta di Tommaso Andolfi, autore di un sinistro che insacca insacca sotto la traversa, imparabile per Biagini

Poco dopo l’US Livorno accorcia le distanze con un destro da una ventina di metri realizzato da Bellini. L’entusiasmo amaranto dura poco e un minuto dopo Andolfi realizza la sua tripletta. All’ 82° Biagioni mette la sfera nella rete amaranto con un destro dal limite. Il Tau rimane in 10, viene espulso Antoni e subito dopo al 92° Frati realizza la seconda rete del Livorno

LIVORNO – TAU ALTOPASCIO 2-4

LIVORNO (4-3-1-2):

Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Caponi (63’ Luci), Palma (54’ Cesarini); Nardi (77’ Boroduska); Mutton (68’ Frati), Cori.

A disposizione: Albieri, Ferraro, Bassini, Henrique, Camara.

All. Favarin.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2):

Di Biagio; Zini, Biagioni, Alessio, Antoni; Lombardo, Perillo (68’ Manetti), Bruzzo; Capparella; Malva, Andolfi (75’ Odianose).

A disposizione: Di Cicco, Bargellini, Piccini, Noccioli, Bruno, Di Fatta, Vellutini.

All. Venturi.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.

RETI: 39’ Andolfi; 69’ Andolfi, 71’ Bellini, 72’ Andolfi, 82’ Biagioni, 92’ Frati.

NOTE: Ammoniti: Lombardo (45’+1); Capparella (75’), Luci (80’).

Recuperi: 1’ e 4’.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin