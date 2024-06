Home

Coppia in crisi in cerca di soluzioni? Partecipa al casting Tv, come fare domanda

19 Giugno 2024

Livorno 19 giugno 2024 – Coppia in crisi in cerca di soluzioni? Partecipa al casting Tv, come fare domanda

Wobinda produzioni cerca coppie per nuovo programma Tv



La Wobinda Produzioni annuncia l’apertura dei casting per un nuovo programma TV che esplorerà le sfumature complesse dell’amore, ma soprattutto le sfide che possono mettere a dura prova le relazioni.

Wobinda produzioni da il via ai casting per il nuovo programma tv che verrà trasmesso su rete nazionale, alla ricerca di coppie “in crisi d’amore” in tutta Italia, dai 25 ai 50 anni.

Il Casting sarà realizzato da Wobinda Produzioni, agenzia casting con una esperienza di scouting maturata in anni di provini e Casting Tour.

Punto di riferimento per attori, comparse, modelle, hostess e più in generale per tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo.

Se siete una coppia che sta affrontando una crisi e state cercando la soluzione più giusta per voi, questo nuovo programma tv, che si girerà a Luglio 2024, potrebbe essere la soluzione per i vostri problemi di cuore!

Invia la candidatura all’email casting@wobindaproduzioni.com come oggetto inserire “PROGRAMMA TV” entro il 25 Giugno, descrivendo la storia d’amore e la crisi che state vivendo e aggiungete i vostri nomi e cognomi, età, città di domicilio e numeri di telefono.

Info Wobinda Produzioni

051 6367648 info@wobindaproduzioni.com www.wobinda.it

