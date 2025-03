Home

Coppia sorpresa a dormire in edificio abbandonato, denunciati

Piombino

15 Marzo 2025

I Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio, a conclusione di un intervento effettuato in città, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi nordafricani di 33 e 28 anni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti nel corso della notte all’interno di uno stabile abbandonato di proprietà di una società di fornitura elettrica, i due, senza fissa dimora, regolari sul territorio, vi si sarebbero introdotti arbitrariamente all’interno per dimorandovi illegalmente.

Sopraggiunto il responsabile dell’azienda e appurato che non vi fossero stati ammanchi o danni di sorta, i militari hanno invitato i predetti a lasciare lo stabile, non prima però di averli compiutamente identificati e, sussistendone i presupposti di procedibilità, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per invasione di terreni o edifici.