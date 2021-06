Coprifuoco, da questa sera “liberi un’ora in più”, si rientra alle 24. Dal 21 giugno coprifuoco abolito

Home

7 Giugno 2021

Livorno 7 giugno 2021 – Coprifuoco, da questa sera “liberi un’ora in più”, si rientra alle 24

Ci avviamo verso l’estate, le giornate si allungano e tra i giovani e gli adulti c’è sempre più voglia di tornare alla normalità.

Da questa sera di lunedì 7 giugno il coprifuoco slitterà di un’ora in tutte le Regioni in zona gialla, come previsto dal calendario delle riaperture del governo Draghi.

Si potrà tornare a vivere un’ora in più, fino alle 24 e dal 21 giugno il coprifuoco verrà eliminato anche in zona gialla

