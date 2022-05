Home

Cronaca

Corea: ai domiciliari da fuoco all’appartamento, esce in strada e colpisce un 63enne

Cronaca

17 Maggio 2022

Corea: ai domiciliari da fuoco all’appartamento, esce in strada e colpisce un 63enne

Livorno 17 maggio 2022

Caos nel quartiere Corea, ieri pomeriggio. Da quanto ricostruito, un 19enne agli arresti domiciliari ha chiamato il 112 per avere il permesso di uscire in strada.

Poco dopo nel suo appartamento è scoppiato un incendio (sembrerebbe autoprovocato) e l’uomo è sceso in strada. Qui sarebbe stato rimproverato da alcuni residenti, ma molto probabilmente il rimprovero non è piaciuto al giovane che si è scagliato contro un uomo di 63 anni colpendolo con un pugno sul volto.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e due ambulanze. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno interessato il soggiorno ed il terrazzo dell’appartamento, oltre ad aver bruciato alcuni indumenti stesi sul terrazzo adiacente

Gli agenti della polizia hanno provveduto a fermare il 19enne che poi è stato trasportato in ospedale per curarsi una mano. In ospedale anche il 63enne

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin