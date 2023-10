Home

Corea, arrestati per spaccio un italiano e un cittadino libico

20 Ottobre 2023

20 Ottobre 2023

Corea, arrestati per spaccio un italiano e un cittadino libico

Livorno 20 ottobre 2023 – Corea, arrestati per spaccio un italiano e un cittadino libico

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, coadiuvati da quelli della Stazione di Livorno Centro, hanno proceduto all’arresto di due persone, un italiano 44enne ed un cittadino libico 35enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’intensificazione dei servizi nell’area, i militari hanno individuato movimenti anomali nei pressi dell’abitazione del 44enne, nel quartiere Corea, già sottoposto all’obbligo di firma.

Nel momento dell’intervento i carabinieri hanno fermato un 47enne di origini tunisine, già noto quale assuntore di stupefacenti, nell’atto di allontanarsi dall’immobile; a seguito di perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina a conferma degli elementi indiziari raccolti dai militari. Fatto accesso all’abitazione del 44enne, all’interno è stata riscontrata la presenza di un altro uomo e sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri, un paio di forbici con inequivocabili residui del medesimo stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento di dosi nonché 310 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

