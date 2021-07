Home

16 Luglio 2021

Corea, dopo 40anni torna don Matteo Gioia alla Parrocchia di Nostra Signora di Fatima

Livorno 16 luglio 2021

Il ritorno di don Matteo Gioia alla Parrocchia di Nostra Signora di Fatima in Corea

Un bellissimo ritorno alle origini di don Matteo Gioia, che è divenuto parroco per la prima volta nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima il 1 luglio del 1982 , dopo che per molti anni la parrocchia di Corea era stata sotto la guida amorevole dei sacerdoti della Madonnina del Grappa di Firenze, tra i quali ricordiamo don Alfredo Nesi, don Riccardo Moretti e don Corso Guicciardini Salviati.

Un ritorno in una realtà, quella della parrocchia nel quartiere Corea, amata da don Matteo come si può amare un primogenito, in un abbraccio virtuale che predispone all’accoglienza dell’esperienza di questi ultimi trenta anni per guardare al futuro con le nuove generazioni di giovani che hanno già accolto il nuovo parroco condividendo con lui il campeggio estivo effettuato nella prima settimana di luglio.

Un grazie particolare al nostro Vescovo che ha preso questa decisione importante di dare una nuova opportunità di crescita alla parrocchia e a don Matteo, perché anche se gli anni passano la voglia di mettersi in gioco rimane immutata.

Con grande gioia la parrocchia e don Matteo invitano a partecipare alla santa messa di SABATO 17 LUGLIO ALLE ORE 18 durante la quale il Vescovo Simone immetterà ufficialmente don Matteo parroco della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima.

Maria Pia Matronola

