Cronaca

27 Marzo 2023

Livorno 27 marzo 2023 – Corea: droga e soldi in casa, denunciato un 25enne

Droga controlli in abitazioni

Nel corso di un controllo nei pressi dell’abitazione di un 25enne nel quartiere Corea, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 10 gr. di hashish suddiviso in dosi e materiale per il confezionamento della droga; i militari hanno rinvenuto altresì la somma di 2.500 euro di cui il giovane non forniva alcuna valida giustificazione e pertanto, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio, veniva sottoposta a sequestro. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

