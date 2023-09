Home

Cronaca

Aree pubbliche

Corea: inaugurato il nuovo Polo Scolastico “Serenella Frangilli”, accoglierà 150 bambini

Aree pubbliche

8 Settembre 2023

Corea: inaugurato il nuovo Polo Scolastico “Serenella Frangilli”, accoglierà 150 bambini

Livorno 8 settembre 2023 – Corea: inaugurato il nuovo Polo Scolastico “Serenella Frangilli”, accoglierà 150 bambini

Il Comune di Livorno ha inaugurato questa mattina, nel quartiere Corea, tra via Coltellini e via Mastacchi (ingresso in via Coltellini n.8), un nuovo e innovativo Polo educativo scolastico

Il polo accoglierà, per la prima volta insieme, una Scuola dell’Infanzia statale (Pian di Rota Istituto Comprensivo Don Angeli) e una scuola dell’Infanzia del Comune di Livorno (Menotti), per un totale di 150 bambini, dai 3 ai 6 anni.

La struttura, realizzata secondo le tecnologie più moderne e i concetti pedagogici più avanzati, sarà, per i quartieri nord della città, sede anche di attività educative e culturali extrascolastiche.

L’intervento, compiuto in poco più di due anni, è costato complessivamente 3 milioni di euro dei quali 2 milioni finanziati nell’ambito del Piano Regionale di Edilizia Scolastica ex D.L. 104/2013 – Triennio 2015/2017 e 1 milione a carico dell’Amministrazione Comunale, finanziato a mutuo.

La scuola è stata intitolata alla pedagogista Serenella Frangilli, per circa 40 anni, la “storica” dirigente, prima della Pubblica Istruzione e poi del Dipartimento dei Servizi alle Persone, del Comune di Livorno; è stata una delle fondatrici del sistema educativo dell’infanzia e dei programmi e progetti per la qualità dell’educazione e dell’istruzione realizzati anche da CRED e CIAF.

Ancora oggi Serenella Frangilli è riconosciuta, anche in ambito regionale e nazionale, come; pedagogista che ha espresso una grande competenza nella direzione dei sistemi complessi che intrecciano educazione, formazione, sociale e cultura.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco Luca Salvetti e alla vicesindaco con delega alle Attività educative Libera Camici erano presenti:

l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini; Cristina Grieco presidente Indire; Tiziana Rapisarda per l’Ufficio Scolastico Provinciale; i familiari di Serenella Frangilli, oltre a bambini, famiglie, insegnanti.

La vicesindaco Libera Camici ne ha illustrato la caratteristica principale che ha riassunto con la parola “innovazione”, entrando nei dettagli sia tecnici che pedagogici.

Come ha spiegato, il Polo educativo-scolastico “Serenella Frangilli” rappresenta un grande traguardo e motivo di orgoglio per l’Amministrazione e gli uffici tecnici del Comune di Livorno:

una struttura innovativa, progettata e realizzata in ogni dettaglio affinché sia luogo di cura, educazione ed istruzione per bambini e bambine; sia altresì centro nevralgico di iniziative di sostegno alla genitorialità e socializzazione per i quartieri nord e la città tutta.

La struttura può essere definita come una rappresentazione fisica e simbolica di quei valori di investimento nella educazione e nella scuola attraverso; sicurezza e qualità strutturale, funzionale e gestionale, struttura portante del Sistema Integrato Infanzia 0/6 del Comune di Livorno e del sistema locale di Educazione ed Istruzione tutto.

Il Polo infatti ospiterà per la prima volta insieme una scuola dell’Infanzia statale e una scuola dell’Infanzia del Comune di Livorno

Questo rappresenterà una sfida innovativa verso la costruzione di un modello integrato di educazione attraverso il confronto e la contaminazione di impianti organizzative e linguaggi pedagogici.

Inserito nel cuore del quartiere Corea, il Polo è stato progettato e realizzato con ogni cura e con la massima attenzione al bello, alla piena integrazione e riqualificazione nel contesto urbano in cui si colloca ed in un’ottica ecologica e di sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

L’impianto di climatizzazione invernale della nuova scuola è costituito da un sistema di generazione di tipo geotermico

Alla geotermia è stata abbinata la produzione di corrente elettrica con un impianto fotovoltaico installato sulla copertura della scuola, in modo da rendere la struttura autosufficiente e sostenibile.

Il Sindaco ha espresso la propria soddisfazione per l’inaugurazione e per il valore che assume una realizzazione come una nuova sede scolastica.

“Anziché sparare decreti punitivi contro i giovani come fa il Governo, è bene costruire strutture che servono alla loro formazione e alla loro educazione e loro crescita come persone.

Mi piace ricordare Serenella Frangilli che per 40 anni ha costruito un sistema educativo fra i migliori in Toscana e in Italia”.

Il Sindaco ha voluto ringraziare la Regione Toscana e tutti i tecnici comunali che hanno collaborato alla realizzazione del Polo scolastico”.

L’assessore Alessandra Nardini commenta:

“Non è la prima volta che veniamo a Livorno a inaugurare una scuola. Ritengo che non sia una scelta scontata che un’Amministrazione locale continui a investire sulla scuola e sull’educazione anzi è una scelta che dimostra molta lungimiranza.

Lo diceva molto bene il Sindaco, oggi siamo di fronte a un Governo che ragiona per slogan, che disinveste sulla scuola. Penso per esempio al tema degli accorpamenti degli istituti scolastici, la Regione Toscana sta facendo una battaglia contro questa decisione scellerata. Speravamo che dopo la stagione Covid tutti si fossero accorti che sulla scuola si deve investire, quelli non sono costi invece stiamo assistendo a un definanziamento e a dei tagli”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin