Home

Sport

Basket

Cori piellini, Nugnes, primo cittadino rosetano: “giocatori vittime di chiari e pesanti insulti”

Basket

8 Gennaio 2025

Cori piellini, Nugnes, primo cittadino rosetano: “giocatori vittime di chiari e pesanti insulti”

Livorno 8 gennaio 2025 Cori piellini, Nugnes, primo cittadino rosetano: “giocatori vittime di chiari e pesanti insulti”

I cori dei piellini non sono piaciuti a Mario Nugnes sindaco di Roseto. Sono parole di una violenza inaudita per il primo cittadino rosetano che auspica la condanna dei cori da parte del collega Salvetti. Queste le parole del Primo cittadino rosetano:

“A Livorno arriva la prima sconfitta per la Pallacanestro Roseto, per la quale faccio i complimenti alla squadra avversaria, ma non è questo quello che più mi rammarica.

Come si evince chiaramente da alcuni video che ho avuto modo di visionare i nostri giocatori sono stati vittime, durante il match, di chiari e pesanti insulti e aggressioni verbali da parte di un’ampia frangia della tifoseria locale.

Parole di una violenza inaudita e che voglio stigmatizzare e condannare in qualità di primo cittadino. Una situazione resa ancora più paradossale dal fatto che questa trasferta era stata vietata ai nostri tifosi.

Agli atleti, allo staff tecnico e a tutta la società rosetana va la mia vicinanza e spero che anche il mio collega di Livorno, il Sindaco Luca Salvetti, condanni e prenda le distanze da questi atteggiamenti che, di certo, nulla hanno a che fare con lo sport”.

(Nel video l’ingresso in campo del Roseto tra fischi e cori)

La rivalità fa parte delle competizioni agonistiche ma essa, in qualsiasi forma venga espressa, non deve mai degenerare in violenza.

Sarà mia premura portare al più presto all’attenzione dell’Assise Civica, e quindi di tutti i Consiglieri Comunali rosetani, un’apposita risoluzione per prendere le distanze da questi atti inqualificabili e per condannare, a prescindere, ogni tipo di violenza nell’ambito dello sport”.

Cori piellini, Nugnes, primo cittadino rosetano: “giocatori vittime di chiari e pesanti insulti”