Coronavirus, Forza Italia: “Tutti gli infermieri idonei devono essere assunti”

18 marzo 2020

Toscana (Livorno) 18 marzo 2020 – Forza Italia con il Capogruppo regionale Marchetti, nei mesi scorsi si è più volte occupato del concorso infermieri esperito da Estar, dove ci siamo battuti a fianco dei candidati e dell’Ordine delle professioni infermieristiche affinché venissero sanati, o quanto meno soppesati, i profili di irregolarità a cui il concorso ha offerto il fianco.

Il 2 marzo scorso è stata resa ufficiale la graduatoria comprendente 3.761 infermieri idonei all’ assunzione (link a fondo testo, ndr).

L’ 11 marzo scorso è stato avviato il processo per l’ assunzione di 1.333 infermieri della graduatoria (link a fondo testo, ndr).

Chiediamo che tutti i 3.761 infermieri idonei all’ assunzione vengano assunti! Ora abbiamo bisogno di tutte e di tutti. A chi oggi da tutto se stesso per noi cittadini, devono essere garantite turnazioni maggiori, bisogna anche pensare ai reparti no-covid19, non possiamo attendere il “picco” senza fare tutto il possibile, nell’ emergenza il timing è fondamentale.

Naturalmente trattandosi di una situazione straordinaria per chi dovesse rinunciare non ci sarà alcuna penalità per il futuro ingresso a ruolo, ma adesso chi può venga inserito in turnazione. Subito, senza aspettare il trabocco dell’emergenza il cui picco qui è atteso tra qualche settimana ma che già sta piegando i nostri sanitari”

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia