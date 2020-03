Home

Coronavirus Livorno: Salvetti “Sono 5 i nuovi casi positivi tra cui anche una donna deceduta”

15 marzo 2020

Coronavirus Livorno: Salvetti “Sono 5 i nuovi casi positivi tra cui anche una donna deceduta”

Livorno 15 marzo 2020 – Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” ore 20.10

Rispetto al precedente bollettino USL delle ore 18, il sindaco di Livorno comunica un ulteriore aggiornamento sulla situazione delle persone risultate positive al coronavirus a Livorno.

I nuovi casi positivi sono 5 tra cui anche la donna deceduta che aveva 94 anni.

Dei cinque casi positivi due sono della tarda serata di ieri e tre della giornata odierna

Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” ore 18

La notizia positiva di nessun caso positivo in città di coronavirus nelle ultime 24 ore poteva far gioire noi livornesi purtroppo però è stata seguita dalla notizia del decesso di una paziente, una anziana donna contagiata nei giorni scorsi.

Salgono purtroppo a 2 i decessi in città

Le parole del Sindaco Luca Salvetti

“In questa domenica surreale, in cui purtroppo dobbiamo convivere con la notizia della seconda persona livornese deceduta, Livorno ha dato prova di una grande coscienza civica.

Su 160 mila abitanti quasi la totalità è rimasta a casa, poche persone sono uscite seguendo i comportamenti previsti dal decreto (come l’attività fisica o gli acquisti strettamente necessari) e pochissime hanno invece contravvenuto alle normative.

Tutto senza bisogno di blindare il lungomare e intervenendo li dove c’era chi contravveniva alle regole.

Un risultato che inorgoglisce tutti noi e che ci convince ancora di più del lavoro di sensibilizzazione e controllo fatto in questi giorni. Io non so quanto durerà questa situazione e so che sarà sempre più pesante rimanere in casa nei prossimi giorni, ma è così che abbiamo le migliori chance per uscirne”.

La situazione nell’area Usl Nord Ovest

Altri 64 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (14 marzo) e le 14 di oggi (15 marzo), secondo i dati certificati dal Dipartimento della Prevenzione aziendale.

NUOVI CASI Livorno e Val di Cornia: 1 caso positivo donna di 54 anni, di Piombino, a domicilio. Apuane e Lunigiana: 13 casi positivi Lucca e Valle del Serchio: 15 casi positivi Pisa: 17 casi positivi Versilia: 18 casi positivi CASI GIA’ CONOSCIUTI A seguire il totale per ciascun territorio dei 229 casi risultati precedentemente positivi sul territorio dell’Asl. Ambito territoriale di Livorno: 28 Ambito territoriale di Massa: 86 Ambito territoriale di Lucca: 37 Ambito territoriale di Pisa (compresa AOUP): 44 Ambito territoriale della Versilia: 34.