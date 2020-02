Home

Cronaca

Coronavirus, Luca Salvetti: “Domani conferenza stampa e martedì piano da approvare in giunta”

Cronaca

23 febbraio 2020

Coronavirus, Luca Salvetti: “Domani conferenza stampa e martedì piano da approvare in giunta”

Livorno 23 febbraio 2020 – Coronavirus, il sindaco di Livorno Luca Salvetti annuncia una conferenza stampa e la presentazione di un piano da approvare in giunta martedì prossimo

“L’allerta Coronavirus mi ha impegnato insieme alla Giunta Comunale già dalla mattina di ieri, sabato 22 febbraio, quando è stata confermata la presenza del Virus (il cui ceppo principale si è sviluppato in Cina) anche in Italia.

L’Azienda Usl ha diffuso sui propri media un vademecum dei comportamenti da seguire in questa circostanza.

Ho provveduto a divulgare la notizia attraverso i canali informativi del Comune. Nel frattempo, di concerto con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest si è deciso di convocare una conferenza stampa, lunedì prossimo 24 febbraio, alle ore 17.00, al Cisternino di Città, per fare il punto della situazione e comunicare a stampa e cittadini le misure di prevenzione messe in atto per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Domani, con la Giunta, la Comandante della Polizia Municipale, il Direttore Generale del Comune e il Dirigente del personale, ci riuniremo in una giunta straordinaria per prendere una decisione che istituisca la Cabina di Regia cui affidare il compito di elaborare e rimettere un Piano Operativo Emergenziale entro 48 ore e dunque da approvare in Giunta martedi ore 15”.