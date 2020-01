Home

Coronavirus, Marcheschi (FdI): “Controlli stringenti in aeroporti, porti e stazioni”

30 gennaio 2020

Livorno 30 gennaio 2020 – Coronavirus “Quando un caso sospetto arriva negli ospedali è già tardi, servono controlli stringenti in aeroporti, porti e stazioni”

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) replica all’assessore alla Salute Saccardi che ha parlato di “ospedali toscani pronti” ad affrontare l’emergenza del virus cinese

“L’assessore alla Salute Saccardi ha riferito in Consiglio regionale che gli ospedali toscani sono pronti e sono in allerta, con tanto di procedure da seguire, di fronte ai casi sospetti di coronavirus. Quando però un paziente arriva in ospedale è già tardi visto che ha avuto modo di frequentare locali, uffici, piazze, quindi è necessario che la Regione toscana faccia pressioni sul Ministero della Salute affinché vengano effettuati controlli in modo stringente e istituiti cordoni sanitari in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie anche della nostra regione. E’ un virus contagioso e perciò servono misure eccezionali per contenerne la diffusione” dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi).