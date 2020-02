Home

Coronavirus, Ospedale accesso unico da viale Alfieri. I disabili in auto possono accedere da via Gramsci

25 febbraio 2020

Livorno 25 febbraio 2020 – Questa mattina come disposto dalla Regione Toscana per la prevenzione contro il coronavirus (Covid-19) all’ospedale di Livorno si entra solo dall’ingresso principale di viale Alfieri.

Ora con l’ingresso unico per gli utenti e il varco di via Gramsci non più utilizzabile per gli utenti.

I dipendenti entrano da via Gramsci

Per i disabili ed i loro mezzi invece rimane aperto per l’ingresso di via Gramsci

Da domani è previsto il montaggio di una tenda di triage prima del pornto soccorso