Coronavirus Toscana: 19 decessi, uno a Livorno ed uno a Rosignano. 265 nuovi positivi

22 marzo 2020

USL: a Livorno 6 positivi, in Val di Cornia 7

Toscana (Livorno) 22 marzo 2020 – Sono 265 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2277 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 24 le guarigioni cliniche e 91 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2144.

Questi i 19 decessi che si sono verificati in Toscana nelle ultime 24 ore, con l’indicazione di sesso, età, comune del domicilio: M, 80 anni, Livorno; M, 80 anni Tresana (Ms); M, 85 anni Massa; M, 76 anni Massa; M, 77 anni Seravezza; M, 87 anni Pisa; M, 78 anni Massa; M, 84 anni Firenze; M, 84 anni Pisa; M, 79 anni Rosignano Marittimo, M, 78 anni Castelnuovo Garfagnana; M, 81 anni Signa; F, 75 anni Prato; M, 58 anni Reggello; F, 81 anni Campi Bisenzio; M, 84 anni Firenze; M, 86 anni Agliana (PT); M, 67 anni Pistoia; M, 91 anni Badia Tedalda.

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta di persone di età compresa tra i 58 e i 100 anni, tutte affette da più patologie.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 921 di cui 215 in terapia intensiva.

Questi i numeri che fotografano la situazione toscana alle ore 15 di domenica 22 marzo, così come sono stati trasmessi dall’assessorato al diritto alla salute al Ministero della salute.

Dei 2277 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 514 Firenze, 215 Pistoia, 129 Prato (totale Asl centro: 858), 356 Lucca, 281 Massa-Carrara, 234 Pisa, 130 Livorno (totale Asl nord ovest: 1001), 120 Grosseto, 144 Siena, 154 Arezzo (totale sud est: 418).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 13264 tamponi su 12013 casi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.355 tamponi. I laboratori impegnati nel testare i tamponi sono: i tre laboratori di microbiologia e virologia delle tre aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Pisa e Siena, in funzione dall’inizio di febbraio, a cui negli ultimi giorni se ne sono aggiunti infatti altri sei: Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno e Lucca (Asl nord ovest), più un laboratorio privato.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 8.765 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 3.206 nella Asl centro, 2.702 nella Asl nord ovest, 2.857 nella Asl sud est.

L’USL Toscana Nord Ovest:

La comunicazione fornita è quella in possesso dell’Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti, mentre le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio il giorno successivo.

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 132 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Zona Livornese: 6

Comuni: Livorno 6

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 7

Comuni: Cecina 2, Rosignano Marittimo 3, Piombino 2;

Elba: 1

Comuni: Rio nell’Elba.

Apuane: 14

Comuni: Massa 9, Carrara 4, Montignoso 1;

Lunigiana: 14

Comuni: Aulla 1, Pontremoli 4, Mulazzo 2, Fivizzano 3, Villafranca in Lunigiana 2, Bagnone 1, Licciana Nardi 1;

Piana di Lucca: 17

Comuni: Lucca 6, Capannori 8, Altopascio 1, Montecarlo 1, Porcari 1;

Valle del Serchio: 12

Comuni: Castelnuovo Garfagnana 6, Barga 2, Minucciano 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1, Castiglione Garfagnana 1;

Zona Pisana: 10

Comuni: Pisa 4, Cascina 3, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 2;

Alta Val di Cecina Valdera: 13

Comuni: Palaia 1, Ponsacco 5, Bientina 1, Pontedera 1, Pomarance 1, Volterra 2, Castelnuovo Val di Cecina 1, Terricciola, 1;

Versilia: 28

Comuni: Seravezza 2, Viareggio 14, Pietrasanta 4, Massarosa 5, Camaiore 2, Forte dei Marmi 1;

10 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Questi inoltre i decessi che sono verificati tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

uomo di 80 anni, di Livorno;

uomo di 79 anni, di Rosignano Marittimo;

uomo di 80 anni, di Tresana (Lunigiana) – il decesso è avvenuto all’ospedale di Lucca;

uomo di 85 anni, di Massa;

uomo di 76 anni, di Carrara;

uomo di 77 anni, di Seravezza;

uomo di 87 anni, di Pisa;

uomo di 78 anni, di Massa;

uomo di 84 anni, di Firenze, ma deceduto in AOUP;

uomo di 84 anni, di Pisa;

uomo di 77 anni, di Castelnuovo Garfagnana;

Si comunicano altri tre decessi di persone con “Coronavirus” avvenuti nelle ultimissime ore e non presenti nella comunicazione regionale:

uomo di 87 anni, di Pontremoli;

uomo di 69 anni, di Mulazzo;

uomo di 70 anni, di Piombino.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 2.702 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.