Cronaca

6 Luglio 2024

Correzione dei conti, Braccini (Fiom-Cgil): “Non nelle nelle tasche dei lavoratori”

Livorno 6 luglio 2024 – Correzione dei conti, Braccini (Fiom-Cgil): “Non nelle nelle tasche dei lavoratori”

L’Europa chiede al Governo una correzione dei conti, Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno e Grosseto interviene e avvisa di non mettere le mai nelle tasche dei lavoratori

“Il Governo Meloni è in affanno e raccontano una realtà inesistente. Nella prossima Legge di bilancio, secondo la Corte dei Conti, serviranno circa 40 miliardi di Euro, se poi vogliono incrementare anche la spesa militare, tagliare le imposte e adottare rottamazioni fiscali, si rischia di trovarci di nuovo di fronte a svendite del patrimonio pubblico, ulteriori tagli alla sanità, aumenti delle tasse e

una nuova manovra sulle pensioni.

Altro che abolizione della Legge Fornero e quota 41! L’autonomia differenziata produrrebbe ulteriori disuguaglianze sociali. I cittadini che dovrebbero avere gli stessi diritti non li avranno più, ovviamente anche con il sistema attuale vi sono problemi, ma le autonomie

differenziate sarebbero l’affondo finale che dividerebbe l’Italia in piccoli staterelli, come se fossimo nel medioevo, mentre invece andrebbe costruita l’Europa sociale, fiscale e dei diritti dei cittadini.

Questa situazione parla anche al sindacato. Dovremmo attuare riforme organizzative delle organizzazioni sindacali e favorire la contrattazione sindacale europea, in modo da poter unire i lavoratori, evitare una concorrenza sleale tra i vari paesi, e per opporci al ritorno dei nazionalismi che finiranno per distruggere un’Europa che di fatto non è mai esistita.

Le disuguaglianze minano il progresso sociale e la stabilità economica e politica.

Il lavoro nero in Italia interessa oltre 3 milioni di lavoratori e un ipotetico fatturato della cosiddetta economia non osservata che si aggira intorno ai 200 miliardi. Tutto ciò influenza negativamente anche il sistema previdenziale e contributivo del paese.

Il lavoro nero favorisce poi la concorrenza sleale, danneggiando le imprese che applicano regolarmente i contratti nazionali e impatta gravemente sulla sicurezza sul lavoro.

Inoltre, mentre avanza la tecnologia, di pari passo riemergono vittime di sfruttamento e neoschiavismo, situazioni che attraversano tutto il paese, ed in particolare modo riguardano i migranti.

Lavoratori trattati spesso come merci da padroni senza scrupoli che manifestano la totale indifferenza per il rispetto degli esseri umani. Tutti questi lavoratori migranti oltre alla sottomissione nel lavoro, vivono spesso in dormitori di fortuna, senza igiene, ed il degrado morale si aggiunge alla disperazione.

Questo fattore di lavoratori a nero o di lavoratori part time che lavorano a tempo pieno, avviene anche in Toscana, compreso nel ricco settore della nautica.

I 4 quesiti sui referendum promossi dalla Cgil puntano a cambiare alcune leggi sbagliate, affinché il lavoro sia tutelato, sicuro e stabile, perché di lavoro si deve vivere e non morire, ed questo momento rappresentano la condizione per provare a favorire uno sviluppo fondato sul rispetto dei diritti sociali, e quindi un investimento sul futuro”.

E’ quanto dichiarato da Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno e Grosseto

