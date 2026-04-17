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Corridoio tirrenico, Tenerini: avanti con i fatti, si consolida il percorso per un’opera strategica

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17 Aprile 2026

Corridoio tirrenico, Tenerini: avanti con i fatti, si consolida il percorso per un’opera strategica

Livorno 17 aprile 2026 Corridoio tirrenico, Tenerini: avanti con i fatti, si consolida il percorso per un’opera strategica

Il Corridoio tirrenico torna al centro di un percorso concreto e strutturato, con un avanzamento significativo sul fronte dell’acquisizione dei progetti e della definizione dei costi.

La risposta fornita in Commissione Trasporti dal Sottosegretario Tullio Ferrante, che ringrazio per l’attenzione e la continuità con cui sta seguendo un dossier così rilevante, chiarisce che è stata individuata la società di revisione incaricata di verificare e valorizzare i progetti redatti da SAT, un passaggio tecnico fondamentale per garantire trasparenza e solidità all’intero procedimento.

Si tratta di un passaggio decisivo, perché consente di consolidare definitivamente il quadro amministrativo e di proseguire con ordine verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da anni e strategica per il Paese.

Particolarmente rilevante è il riferimento al tratto di Capalbio, dove il raddoppio delle corsie è già previsto nella progettazione esistente, un elemento che rafforza la direzione intrapresa anche sul piano della sicurezza e della funzionalità dell’arteria.

Il lavoro in corso conferma una linea chiara, mettere ordine nei passaggi tecnici e amministrativi per garantire una realizzazione efficace, senza ulteriori incertezze o rallentamenti.

L’obiettivo è accompagnare questa fase verso una piena attuazione operativa, dando continuità a un percorso che oggi appare finalmente definito e orientato al risultato.

On. Chiara Tenerini

Segretario provinciale Forza Italia Livorno