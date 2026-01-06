Home

6 Gennaio 2026

Livorno 6 gennaio 2026 Corriere perde e ritrova pacco con ricambi, inizio scuola senza termosifone per le Mascagni a San Vincenzo

In seguito alla rottura di due scambiatori delle caldaie a servizio della scuola secondaria di primo grado Mascagni, avvenuta lo scorso 12 dicembre, gli uffici incaricati del Comune hanno immediatamente segnalato il guasto al gestore del servizio di riscaldamento pubblico, Siram, richiedendo con urgenza la riparazione e la fornitura dei componenti necessari.

I pezzi di ricambio sono stati individuati dall’azienda fornitrice presso un magazzino di Fano e prontamente ordinati. La consegna, inizialmente prevista tra il 18 e il 19 dicembre, avrebbe consentito il montaggio degli scambiatori e il regolare ripristino del riscaldamento in vista della riapertura delle scuole del 7 gennaio. Purtroppo, il collo – del peso di circa 84 chilogrammi – non è mai arrivato a destinazione nei tempi previsti. Il corriere incaricato ne ha perso la tracciabilità fino alla giornata odierna, comunicando solo ora una nuova data di consegna fissata per il 7 gennaio, giorno in cui è programmata l’installazione dei pezzi e la riattivazione dell’impianto di riscaldamento.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale, in stretto coordinamento con gli uffici competenti, si è attivata per individuare soluzioni alternative in grado di garantire la continuità dell’attività scolastica. Sono stati mantenuti contatti costanti sia con il gestore del servizio sia con il corriere, senza tuttavia riuscire a rintracciare la spedizione né a reperire componenti equivalenti in pronta consegna presso altre aziende. Per garantire condizioni adeguate all’interno delle aule, si è quindi deciso di procedere con l’acquisto di stufe elettriche, una per ciascuna classe. Le prime prove effettuate hanno dato esito positivo, rendendo gli ambienti idonei allo svolgimento delle attività didattiche.

A ulteriore titolo precauzionale, nella mattinata di mercoledì, a partire dalle 8, le classi saranno ospitate presso il Cinema Teatro Verdi per la proiezione di una pellicola. Al rientro a scuola, gli studenti potranno proseguire regolarmente le lezioni nelle rispettive aule. Per la giornata di giovedì è previsto il completo ripristino del riscaldamento.

“Pur trattandosi di un disservizio non imputabile direttamente all’operato del Comune – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci -, desidero scusarmi a nome dell’amministrazione con le famiglie, gli studenti e il personale scolastico per i disagi che questa circostanza può comportare. Rivolgo anche un sentito ringraziamento al signor Massimo Bucciantini, che ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità, offrendo il proprio supporto nei confronti della scuola e della nostra comunità. Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione di chi si è reso disponibile, siamo riusciti a garantire la regolare ripresa delle attività didattiche, in attesa del definitivo ripristino dell’impianto. Continueremo a vigilare affinché il servizio torni pienamente operativo nel più breve tempo possibile”.

