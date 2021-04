Home

Politica

8 Aprile 2021

“Corruzzione in Comune”, BL e PaP chiedono una commissione di indagine a partire dal 2006

Livorno 8 aprile 2021

“Come Buongiorno Livorno e Potere al Popolo, abbiamo presentato alla riunione dei capigruppo in consiglio comunale una richiesta di delibera firmata anche da alcune forze di opposizione.

Nella richiesta chiediamo che nel prossimo Consiglio Comunale sia istituita una “Commissione di indagine per verifica della corretta applicazione della normativa in tema di anticorruzione” come era stato richiesto anche dal Partito Democratico.

La Commissione di indagine che proponiamo deve avere il compito di controllare il rispetto delle leggi e delle normative negli ultimi 15 anni (dal 1° gennaio 2006); in relazione agli atti e ai procedimenti amministrativi concernenti le aree caratterizzate da alto rischio corruttivo, in base a quanto indicato nel Piano Anticorruzione.

Visti i recenti casi di indagine per corruzione e altri reati diretti da parte della magistratura livornese che hanno coinvolto in tre episodi differenti esponenti del personale amministrativo del Comune,;riteniamo prioritario e doveroso che venga fatta piena luce su quanto accaduto nell’ambito dei procedimenti amministrativi in questi anni.

Tale azione è una importante misura di controllo e tutela dovuta a tutti i cittadini e le cittadine e anche a tutti i dipendenti e le dipendenti comunali che svolgono quotidianamente il loro lavoro nell’interesse pubblico.

E’ compito della politica controllare cosa accade nei suoi uffici più prossimi a 360 gradi, e verificare che gli episodi dubbi già finiti sotto la lente della magistratura e oggetto di indagine e approfondimento, siano casi isolati e non si verifichino in futuro o si siano verificati in passato anche in altri uffici”.

Buongiorno Livorno

Potere al Popolo Livorno

