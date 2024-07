Home

13 Luglio 2024

Corsi estivi Stem, consegnati i primi diplomi al Cecioni

Livorno 13 luglio 2024

Si è concluso venerdì 12 luglio con la consegna in aula magna di diciassette attestati il corso STEAM Virtual Coding Tour organizzato dal liceo Cecioni e finanziato col PNRR. Alle lezioni estive hanno partecipato studenti delle classi prime, seconde, terze in compagnia di alcuni neo iscritti che seguiranno le lezioni in via Galilei a partire dal prossimo settembre.

Fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Rino Bucci e curato dall’esperto Giovanni Silvestro dell’équipe formativa toscana, il corso si è rivelato un successo sia in termini di partecipazione che di risultati ottenuti.

Il Virtual Coding Tour, della durata di 12 ore, ha coinvolto studenti e studentesse in un percorso intensivo di apprendimento pratico e multidisciplinare. L’obiettivo principale del corso era quello di potenziare le competenze STEM degli studenti, con un’attenzione particolare a incentivare la partecipazione delle ragazze, spesso sottorappresentate in queste aree.

Durante il corso, gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in compiti di realtà, utilizzando il coding e la realtà virtuale come strumenti principali di apprendimento.

Questo approccio ha permesso loro di sviluppare abilità pratiche e di comprendere meglio le applicazioni concrete delle competenze STEM nel mondo reale.

L’uso consapevole dell’intelligenza artificiale è stato un altro pilastro del corso, preparando gli studenti a interagire con tecnologie sempre più presenti nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro.

Un aspetto distintivo del Virtual Coding Tour è stato l’utilizzo delle lingue straniere durante le attività. Questo ha non solo migliorato le competenze linguistiche degli studenti, ma ha anche sottolineato l’importanza della comunicazione interculturale nel contesto globale delle STEM.

“È essenziale che le scuole offrano opportunità che vadano oltre il curriculum tradizionale spiega il dirigente Bucci – permettendo ai ragazzi di esplorare e sviluppare nuove competenze in modo pratico e coinvolgente, soprattutto nei corsi estivi”.

Giovanni Silvestro, il formatore esterno, ha elogiato l’entusiasmo e l’impegno degli studenti. “Vedere i ragazzi e le ragazze lavorare insieme, superare le difficoltà e applicare ciò che hanno

