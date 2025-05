Home

Corsi Oss 2025/2026: come e quando iscriversi, fino a 480 posti disponibili per diventare operatore socio sanitario

16 Maggio 2025

Livorno 16 maggio 2025 Corsi Oss 2025/2026: come e quando iscriversi, fino a 480 posti disponibili per diventare operatore socio sanitario

Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 480 posti disponibili per i corsi di Operatore Socio Sanitario (Oss).

In particolare l’offerta nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per l’anno formativo 2025/2026 prevede al massimo 180 posti nel cosiddetto “Percorso 1000 ore”, mentre saranno al massimo 300 i posti (di cui 120 per l’Azienda ospedaliera universitaria pisana) previsti per il “Percorso abbreviato 400 ore” riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica di AAB o equipollente.

La domanda di partecipazione per il “Percorso 1000 ore” che prevede corsi nei poli didattici di Massa (30 posti), Lucca (30), Pontedera (30), Livorno (massimo 60 posti), Piombino (30) e Viareggio (30 posti), è prevista per le ore 12 del 12 settembre 2025.

La domanda di partecipazione per il “Percorso abbreviato 400 ore” che prevede corsi nei poli didattici di Massa (30 posti), Lucca (30), Pontedera (30), Livorno (massimo 60 posti), Piombino (30) e Valle del Serchio (30 posti), è prevista per le ore 12 settembre 2025.

Importante precisare che nella sede di Piombino sarà attivato solo un corso, prioritariamente il “Percorso 1000 ore”, mentre il percorso “Abbreviato 400 ore” sarà attivato solo nel caso in cui per il “Percorso 1000 ore” non vi siano sufficienti candidati.

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ai seguenti link diretti:

Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso 1000 ore

https://www.estar.toscana.it/ index.php/selezione-per- lammissione-ai-corsi-di- formazione-base-1000-ore-per- operatore-socio-sanitario- anno-formativo-2025-2026-01- 2025-cf-scadenza-ore-1200-del- 12-9-2025/

Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso abbreviato

https://www.estar.toscana.it/ index.php/selezione-per- lammissione-ai-corsi- abbreviati-per-operatore- socio-sanitario-400-ore- riservato-a-chi-possiede- lattestato-di-qualifica-di- addetto-allassistenza-di-b/

Per chiarimenti e informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda online i candidati dovranno prioritariamente contattare la chat dedicata cliccando sull’icona blu presente in basso a destra sulla pagina di registrazione alla procedura e in alternativa all’indirizzo mail ufficio.concorsi@estar. toscana.it

Sul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “Come fare per/Accedere ai corsi oss” verrà pubblicato un Vademecum OSS a cui il candidato può accedere per informazioni di carattere generale sulle modalità di svolgimento dei corsi dal punto di vista didattico organizzativo.

Per informazioni di carattere amministrativo sulla domanda e sul corso inviare la richiesta all’indirizzo mail aziendale corsioss@uslnordovest.toscana. it

