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Cronaca

Corsi OSS 2026/2027, fino a 300 posti disponibili per diventare operatore socio sanitario, come e quando iscriversi

Cronaca

23 Giugno 2026

Corsi OSS 2026/2027, fino a 300 posti disponibili per diventare operatore socio sanitario, come e quando iscriversi

Livorno 23 giugno 2026 Corsi OSS 2026/2027, fino a 300 posti disponibili per diventare operatore socio sanitario, come e quando iscriversi

Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) per l’anno formativo 2026/2027.

In particolare, l’offerta formativa dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest prevede fino a 180 posti per il cosiddetto “Percorso 1000 ore” e fino a 120 posti per il “Percorso abbreviato”, riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale.

La domanda di partecipazione per il “Percorso 1000 ore”, che prevede corsi nei poli didattici di Massa (30 posti), Pontedera (30), Viareggio (30), Lucca (30) e Livorno (60 posti), dovrà essere presentata entro le ore 12 del 14 settembre 2026.

La domanda di partecipazione per il “Percorso abbreviato”, che prevede corsi nei poli didattici della Valle del Serchio (30 posti), Massa (30), Pontedera (30) e Livorno/Piombino (massimo 30 posti), dovrà essere presentata entro le ore 12 del 14 settembre 2026.

Per le sedi di Livorno e Piombino è previsto un unico corso OSS con un numero massimo di 30 partecipanti. Il corso sarà attivato soltanto se almeno un terzo degli iscritti proverrà dalle zone di Livorno e Piombino, compresi i comuni limitrofi.

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica collegandosi ai seguenti link:

Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso 1000 ore:

https://www.estar.toscana.it/ index.php/selezione-per- ammissione-ai-corsi-di- formazione-b-1000-ore-per- operatore-socio-sanitario- anno-formativo-2026-2027-01- 2026-cf-scadenza-ore-1200-del- 14-09-2026/

Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso abbreviato:

https://www.estar.toscana.it/ index.php/selezione-per- lammissione-ai-corsi- abbreviati-per-operatore- socio-sanitario-anno- formativo-2026-2027-02-2026- cf-scadenza-ore-1200-del-14- 09-2026/

Per chiarimenti e informazioni sulle modalità di presentazione della domanda online si invita a utilizzare prioritariamente la chat dedicata, cliccando sull’icona blu presente in basso a destra nella pagina di registrazione. In alternativa è possibile richiedere supporto scrivendo all’indirizzo e-mail ufficio.concorsi@estar. toscana.it.

Sul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest, nella sezione “Come fare per/Accedere ai corsi OSS”, è disponibile il Vademecum OSS, utile per ottenere informazioni di carattere generale sulle modalità di svolgimento dei corsi dal punto di vista didattico e organizzativo. Per informazioni di carattere amministrativo sulla domanda e sul corso è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail aziendale corsioss@uslnordovest.toscana. it.