Corsie chiuse per anni sulla variante per Castiglioncello per alcuni ganci, nessun pericolo strutturale. Anas intanto rifarà l’asfalto

7 Giugno 2025

Rosignano (Livorno) 7 giugno 2025

Finalmente qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda le problematiche del viadotto Arancio situato sulla Varante Aurelia nel tratto fra Chioma e Castiglioncello. Da almeno un paio di anni, infatti, si viaggia soltanto su due corsie (una nord-sud, l’altra sud-nord) senza avere alcuna notizia riguardo alle cause di questa doppia interdizione e ai tempi di intervento da parte di ANAS.

Nel frattempo c’è stato un sopralluogo sul viadotto al quale hanno partecipato gli assessori Giacomo Cantini e Roberto Repeti, la vicecomandante della Polizia Municipale Sara Bernardeschi insieme ad un altro agente del comando, due responsabili di Anas e alcuni tecnici dell’azienda che dovrà effettuare i lavori di ripristino del manto stradale. Sopralluogo che è arrivato dopo vari solleciti ad Anas da parte dell’attuale Amministrazione comunale.

Il sopralluogo verteva proprio sulla decisione di ripristinare almeno l’asfalto. In tal senso senso ci sono state rassicurazioni da parte di ANAS, che ha indicato anche tempi stretti, ovvero entro il mese di giugno. Ma i dettagli precisi si potranno conoscere appena verrà emanata l’apposita ordinanza.

Riguardo invece alla chiusura delle due corsie, è stato sottolineato che per quanto riguarda il viadotto non ci sono particolari problemi strutturali e comunque in caso contrario – ha precisato ANAS – ci sarebbe stata una interdizione totale del traffico. Il problema che ha portato alla chiusura delle due corsie è riferibile ad alcuni ganci che collegano i piloni del viadotto.