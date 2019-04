Home

Corso AIB (Antincendio Boschivo) alla Misericordia di Montenero

20 aprile 2019

Le lezioni inizieranno il 2 maggio e dureranno un mese

LIVORNO – Prenderà il via giovedì 2 maggio il nuovo Corso base per Volontari addetti al Servizio AIB ( Volontari di Antincendio Boschivo ) organizzato dalla Sezione AIB della Misericordia di Montenero e riconosciuto dalla Regione Toscana. Il Corso, tenuto da Formatori Regionali accreditati, verrà svolto al martedì e al giovedì, dalle ore 21 alle ore 23 presso la sede della Misericordia di Montenero, in via di Montenero, 201.

Il corso avrà la durata di circa un mese, è gratuito, e prevede sia lezioni teoriche che pratiche sull’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Sarà tenuto da Formatori Regionali accreditati, e permetterà, per coloro che avranno superato l’esame finale e le visite mediche di idoneità, di essere inseriti nell’Albo Regionale dei Volontari con la qualifica di “Operatore Volontario in affiancamento” e di svolgere l’attività di squadra sui mezzi e con le attrezzature della Sezione AIB della Misericordia di Montenero.

E’ richiesta la maggiore età.

La Misericordia di Montenero a Livorno svolge servizi di Antincendio Boschivo AIB per conto della Regione Toscana, della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno. La Sezione Antincendio Boschivo AIB è infatti iscritta al Registro del Coordinamento Volontari Toscana (CVT) per i servizi Anticendio Boschivo, ed è in collegamento diretto con la Sala Operativa della Regione Toscana (SOUP), con la Sala Operativa Unificata della Provincia di Pisa-Livorno (COP Pisa), e con il Comune di Livorno.

La Misericordia di Montenero di Livorno opera con propri mezzi fuoristrada attrezzati e personale volontario formato secondo il protocollo della Regione Toscana, 24h/24, 365gg all’anno. La sigla operativa è MISERICORDIA 30. 06. “Alla nostra sezione – spiega la confraternita – vengono richieste tutte le tipologie di intervento: prevenzione, pattugliamento, repressione. Organizziamo Corsi di formazione per diventare Operatore Volontario circa due volte l’anno, esercitazioni pratiche e diffondiamo la cultura della salvaguardia del bosco nelle scuole”.

Per maggiori informazioni, per ricevere materiale illustrativo e per prenotare l’iscrizione, telefonare a: Misericordia di Montenero 0586/579055 oppure cellulare: 349/8315045