Corso Amedeo, al via i lavori stradali. Divieti e modifiche alla viabilità

14 Luglio 2022

Al via il rifacimento di corso Amedeo

Divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra via Oberdan e via Mentana

Livorno, 14 luglio 2022

Partono lunedì 18 luglio e si protrarranno per circa una settimana i lavori di rifacimento della carreggiata di corso Amedeo.

L’intervento si svolgerà in orario diurno.

Per tutta la durata dell’intervento, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Mentana, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

La circolazione invece sarà consentita sulla corsia di volta in volta lasciata libera dai lavori.

Il Comune si scusa preventivamente per ogni possibile disagio che il cantiere comporterà ai residenti e ai commercianti e invita a segnalare eventuali criticità scrivendo all’Ufficio Progettazione e Attuazione Lavori Stradali all’indirizzo lavoristradali@comune.livorno.it

L’intervento fa parte di un appalto che vedrà realizzati in successione, dopo corso Amedeo, le asfaltature di via Galileo Galilei; nel tratto tra viale Carducci e via G. Terreni ( con lavorazioni in notturna per due notti), via Cogorano (lavorazioni in notturna x 2 notti)

viale Marconi (tratto tra via del Fagiano e via Calzabigi) tra agosto e settembre (in fase di programmazione); via Forte dei Cavalleggeri a sett (in fase di programmazione).

Si tratta di un progetto di manutenzione straordinaria che ha l’obiettivo di eseguire interventi che consentano il mantenimento della funzionalità della pavimentazione stradale delle strade sopra indicate, aumentandone il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando dal punto di vista ambientale e funzionale il complesso del sistema viario della città.

