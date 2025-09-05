Corso Amedeo chiuso dalle 18:30, le modifiche ai percorsi autobus
VARIAZIONI DALLE 18.30 DI oggiI (5 SETTEMBRE)
Livorno, modifiche alle linee urbane per la chiusura di Corso Amedeo
at- autolinee toscane informa che a Livorno, a causa della chiusura di Corso Amedeo per lavori stradali, dalle 18.30 di domani, venerdì 5 settembre, alle 5 di sabato 6 settembre 2025 le linee urbane 2+, 3, 4+, 12, 21 e 22 effettuano deviazione di percorso su asse mare.
Queste le fermate utili alternative su lato mare:
Linea 2+ e Linea 22: fermata LI8698 «Grande 3», LI8124 «Dell’Ardenza 1, Cimiteri Misericordia»; Linea 3: LI8070 «Cogorano E», LI8532 «V.le Mameli, Palazzi Rossi»
Linea 4: LI8698 «Grande 3», LI8075 «v. Calzabigi»; Linea 12: LI8070 «Cogorano E», LI8075 «v. Calzabigi».
Queste le fermate utili alternative su lato monte:
Linea 2+ e Linea 21: LI8151 “Libertà 8”, LI8699 «Grande 4»; Linea 3: LI8531 «V.le Mameli, Palazzi Rossi», LI8070 «Cogorano E»; Linea 4: LI8092 «v. Calzabigi», LI8699 «Grande 4»; Linea 12: LI8092 «v. Calzabigi», LI8070 «Cogorano E».
