8 Giugno 2021

Corso d’arte gratuito per bambini alla biblioteca Stenone

CORSO D’ARTE PER BAMBINI “RACCONTARE PER IMMAGINI”

Biblioteca Comunale “Niccolò Stenone” Livorno

Livorno 8 giugno 2021

Parte il 15 giugno, e sono aperte le iscrizioni, un corso gratuito per bambini dedicato all’arte attraverso lezioni frontali, dinamiche, interattive durante le quali si affineranno sguardo e tecnica tramite la scoperta dei materiali (grafite, carboncino, colore…) e dei vari stili e modalità del disegno (dal vero, figura umana, animali, fumetto).

I bambini e le bambine potranno sperimentare e coltivare la passione per il disegno, con l’obiettivo di acquisire le conoscenze di base per padroneggiare tecniche e strumenti del disegno realistico per imparare a realizzare una vera e propria illustrazione “ad arte”.

Durante le lezioni i partecipanti saranno invitati a sperimentare diversi materiali e diverse tecniche artistiche.

Con il supporto degli albi illustrati presenti nella collezione della Biblioteca, in particolare dei libri dell’illustratore francese Hervé Tullet i bambini e le bambine scopriranno come fare arte ponendo il gioco alla base della scoperta.

L’iniziativa coordinata da coop. Itinera fa parte del progetto La Città dei libri sognanti: Biblioteca Casa di Quartiere, promosso dal Comune di Livorno e finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Dove: Biblioteca Niccolò Stenone, Via Stenone 14, Livorno

incontri:10 incontri di 2 ore ciascuno

Quando: tutti i martedì e giovedì mattina dal 15 giugno al 15 luglio 2021.

Orario e destinatari: orario 9.00-11.00 per bambini 5-8 anni/ orario 11.00-13.00 per bambini 9-13 anni.

Coordinano il corso Irene Ciampaglia e Camilla Del Corona della coop.Itinera con formazione in ambito storico-artistico e tecniche di disegno dal vero ed operatrici bibliotecarie con esperienza nel settore di animazione alla lettura e della didattica per bambini.

Prenotazione obbligatoria anticipata: posti limitati in linea con le disposizione sanitarie anti-covid 19. Il numero massimo di partecipanti in base alle norme anti-covid è di 12 persone a corso. PARTECIPAZIONE GRATUITA

Contatti: Biblioteca Stenone tel. 0586/440524 da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 oppure inviare una mail a bibstenone@comune.livorno.it.

