9 settembre 2018

Lo organizza l'Ordine di Malta. Domande entro il 14 settembre

L’Ordine di Malta corpo Italiano di Soccorso organizza un corso base di protezione civile conforme al decreto della Regione Toscana n°405/2014.

Durante il corso di protezione civile verrano tenute lezioni su:

Conoscenza del sistema regionale di protezione civile

Conoscenza degli scenari di pericolosità

Conoscenza delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione

Per gli interessati il termine ultimo delle domande di iscrizione è il 14 settembre, Per ulteriori informazioni: Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta via Fagiuoli 1 Livorno. gruppo.livorno@cisom.org – Cellulare 388 3423514