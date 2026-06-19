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Cronaca

Corso gratuito di Livello Base con abilitazione DAE alla SVS Pubblica Assistenza di Livorno

Cronaca

19 Giugno 2026

Corso gratuito di Livello Base con abilitazione DAE alla SVS Pubblica Assistenza di Livorno

Livorno 19 giugno 2026 Corso gratuito di Livello Base con abilitazione DAE alla SVS Pubblica Assistenza di Livorno



La SVS Pubblica Assistenza di Livorno informa la cittadinanza che Lunedi 22 giugno prenderà il via l’ultimo Corso di Livello Base per volontari soccorritori ,prima della sosta della stagion estiva, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario e acquisire competenze fondamentali nel campo del primo soccorso.

Il corso si terrà alla sede Nord di SVS in Via delle Corallaie 10, Loc Picchianti alle ore 21.00

Il percorso formativo, completamente gratuito, consentirà ai partecipanti di apprendere le principali tecniche di intervento in situazioni di emergenza e di conoscere il funzionamento del sistema di soccorso sanitario. Al termine del corso sarà inoltre possibile conseguire l’abilitazione all’utilizzo del DEFIBRILLATORE ( DAE ), competenza sempre più importante per contribuire alla sicurezza della comunità.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per tutti i cittadini che desiderano dedicare parte del proprio tempo al servizio della nostra città, entrando a far parte della grande famiglia della SVS.

Per iscriversi basta collegarsi a questo link ed aver già compiuto 16 anni .

https://pubblicaassistenza.it/diventa-volontario

Per informazioni 3450901362 oppure formazionesanitaria@pubblicaassistenza.it