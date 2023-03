Home

Cronaca

Corso gratuito per operatore di strada, entro il 29 marzo le iscrizioni. 60 ore fino a giugno

Cronaca

23 Marzo 2023

Corso gratuito per operatore di strada, entro il 29 marzo le iscrizioni. 60 ore fino a giugno

Rivolto a persone dai 16 ai 30 anni, da formare per la prevenzione del disagio giovanile

Livorno, 23 marzo 2023 – Scadono il prossimo mercoledì 29 marzo le iscrizioni a un corso gratuito di formazione per operatori di strada, rivolto a persone dai 16 ai 30 anni e condotto da esperti delle associazioni del terzo settore, del Segretariato Sociale del Comune, dell’Asl, della Prefettura.

Il corso è la prima e principale attività dell’ampio progetto #Saiassai, che il Comune di Livorno ha presentato in risposta all’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga,

e da essa finanziato (9° per importanza in Italia), per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.

Il corso, 60 ore articolate in 2 incontri a settimana che si svolgeranno fino alla fine di giugno a Villa Fabbricotti (il lunedì ed il mercoledì), dalle 16.00 alle 19.00,

è teso a formare appunto l’Operatore di strada,

figura che lavora a contatto con i giovani, incontrandoli direttamente nei luoghi di ritrovo, che svolge attività di promozione del benessere giovanile, come antidoto al disagio, legato in particolare all’abuso di alcool e droghe correlate.

Questi gli argomenti:Lavoro di strada, nuovi contesti sociali dei giovani, Il lavoro di rete (risorse e servizi), tecniche di comunicazione e nuovi media , Codice della strada, reati, sostanze stupefacenti e ruolo delle forze dell’ordine, L’operatore di strada.

Sarà data la possibilità di collaborare in rete con i soggetti del territorio impegnati in attività a carattere sociale ed educativo e promuovendo più in generale l’empowerment della comunità locale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.comune.livorno.it/ sociale/progetto-saiassai

Il progetto #Saiassai vede a fianco del Comune un’ATI composta da soggetti del terzo settore che, a seguito della procedura di co-progettazione ai sensi del D.Lgs.117/2017, hanno presentato un progetto esecutivo comune:

Capofila Soc. Coop. Cuore Liburnia, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Associazione Orto degli Ananassi APS, Associazione Progetto Strada APS,

Il Sestante Solidarietà ODV, Diecidicembre – Arci ragazzi Livorno ASD – APS, Associazione Nesi Corea ODV, Alcat_Associazione livornese dei club alcologici territoriali,

Arci comitato territoriale Livorno APS, Linc Scs Onlus e Associazione Culturale Vertigo in collaborazione con la casa di produzione video Phrones e Pizero Design Software Boutique S.r.l.

Livorno, secondo rilevazioni effettuate in tutte le scuole superiori, ha esposto la dottoressa Sabrina Molinaro del CNR di Pisa – Istituto di Fisiologia Clinica, vanta purtroppo alcuni tristi primati: è nel 2022 maglia nera per incidenti stradali di giovani (20% mentre il dato toscano è del 12% e italiano dell’8%).

L’11,4% (l’8,3 minorenni) hanno detto di aver guidato dopo aver consumato alcol e stupefacenti e sono il doppio rispetto al resto d’Italia.

Le ragazze si stanno uniformando al dato dei maschi per il consumo di alcol e droga.

#SAIASSAI – ha specificato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – è un progetto che mira sostanzialmente a realizzare una politica di consapevolizzazione e quindi di contrasto all’uso delle sostanze psicoattive e all’incidentalità stradale che coinvolga direttamente i giovani, che sia fatta dai giovani per i giovani. L’obiettivo è quello di arrivare a formare una nuova consapevolezza e una nuova generazione di operatori di strade fisiche e digitali.