Corso per la qualifica di Oss, Assirelli (Fp-Cgil): “Organizzarlo anche a Cecina e Piombino”

26 Maggio 2021

Livorno26 maggio 2021

All’Asl Toscana nordovest chiediamo di organizzare anche a Cecina e Piombino il corso per ottenere la qualifica professionale di operatore sociosanitario (Oss). Quest’anno il corso è stato allestito solo a Livorno e in via sperimentale all’Elba e molti cittadini residenti nel territorio delle Valli Etrusche – vista la distanza con le sedi delle lezioni – non hanno purtroppo potuto partecipare.

Il corso ha la durata di un anno e può rappresentare un’importante opportunità per sperare di trovare lavoro in un settore tanto fondamentale quanto delicato: sarebbe pertanto opportuno agevolare al massimo la partecipazione a questo corso anche alle persone che risiedono nel territorio delle Valli Etrusche.

La formazione di operatori sociosanitari residenti in quest’area rappresenterebbe inoltre un’importante risposta anche in relazione alla carenza di queste figure professionali all’interno degli ospedali di Cecina e Piombino. La stessa Fp-Cgil da tempo denuncia la carenza di Oss all’interno delle strutture sociosanitarie delle Valli Etrusche.

All’Asl chiediamo pertanto maggior senso di responsabilità e di attenzione nei confronti dei cittadini di questo territorio: l’auspicio perciò è che già a partire dal corso di formazione 2021 – 2022 siano allestite lezioni anche a Piombino e a Cecina.

Simone Assirelli

funzionario Fp-Cgil provincia di Livorno con delega alla sanità

