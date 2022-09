Home

Corso SVS gratuito per soccorritore livello base con abilitazione all’utilizzo del Dae

27 Settembre 2022

Livorno 27 settembre 2022 – Corso SVS gratuito per soccorritore livello base con abilitazione all’utilizzo del Dae

Diventa un volontario SVS, iscriviti al nuovo corso gratuito che abbiamo organizzato per soccorritore di livello base con abilitazione all’uso del Dae (defibrillatore), dedicato a chi svolgerà servizi ordinari in ambulanza.

Il corso si svolgerà nella sede di Livorno Nord, in via delle Corallaie 10 a Livorno a partire dal 3 ottobre alle ore 21. In questa occasione sarà fornito il calendario completo delle lezioni.

Al termine del corso si svolgerà un tirocinio di 30 ore in ambulanza ed un esame finale.

Per partecipare al corso è necessario aver compiuto 16 anni. L’iscrizione può essere effettuata solo on-line sul sito www.pubblicaassistenza.it andando alla pagina dedicata ai volontari oppure direttamente al link https://tinyurl.com/2p99hrbp

Per ulteriori informazioni scrivere a formazionesanitaria@pubblicaassistenza.itoppure telefonare al 345/0901362.

