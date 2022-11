Home

Attualità

Corte Costituzionale e decisione sull’obbligo vaccinale, il 29 novembre veglia notturna in tutta Italia. A Livorno sarà in piazza Grande

Attualità

24 Novembre 2022

Corte Costituzionale e decisione sull’obbligo vaccinale, il 29 novembre veglia notturna in tutta Italia. A Livorno sarà in piazza Grande

Livorno 24 novembre 2022 – Corte Costituzionale e decisione sull’obbligo vaccinale, il 29 novembre veglia notturna in tutta Italia. A Livorno sarà in piazza Grande

Il 30 novembre la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sull’obbligo vaccinale.

E’ per questo motivo che è stata organizzata una veglia notturna in tutte le città italiane. A Livorno, Libertà Livorno informa che la veglia notturna si svolgerà dalle ore 21 in piazza Grande davanti al duomo

Gli organizzatori spiegano; “Lo scopo dell’iniziativa non è quello di pensare di influenzare la decisione della Corte, ma:

mostrare che c’è grande attenzione a questo tema,

oltre che, semplicemente, stare insieme in attesa di un “verdetto” che farà capire se la Costituzione ha ancora una parvenza di senso, oppure se è ufficialmente carta straccia.

Indipendentemente da come la si pensi, il corpo è tuo e deve rimanere una tua libera scelta. Non vogliamo diventare l’esperimento delle case farmaceutiche”

Gli organizzatori si raccomandano a coloro che vogliono intervenire all’iniziativa, di portare solo luci artificiali, niente fiamme libere.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin