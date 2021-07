Home

Corteo contro il green pass, in arrivo sanzioni e denunce. Oltre 30 le persone identificate dalla Digos

27 Luglio 2021

Livorno 27 luglio 2021

Sono oltre 30 le persone identificate dalla Digos per aver preso parte alla manifestazione non preavvisata di sabato scorso a Livorno.

Denunce per omesso preavviso per coloro che hanno indirizzato con interventi e comportamenti la manifestazione e sanzioni amministrative per quelli che, da quanto emerge dalle immagini della scientifica, non indossavano la mascherina in situazioni di assembramento.

Intanto è stata regolarmente preavvisata la manifestazione sugli stessi temi domani a terrazza Mascagni.

Agli organizzatori sono state formalmente notificate le prescrizioni finalizzate a garantire il diritto a manifestare ma nel rispetto delle norme anti Covid. Anche domani in campo digos e polizia scientifica

