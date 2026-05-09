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Cronaca

Corteo Medievale a Livorno, il percorso dei figuranti e le modifiche alla viabilità

Cronaca

9 Maggio 2026

Corteo Medievale a Livorno, il percorso dei figuranti e le modifiche alla viabilità

Livorno 9 maggio 2026

Modifiche alla viabilità per il corteo dei figuranti nell’ambito del Tuscany Medieval Festival

Il provvedimento a partire dalle 15.45 di sabato 9 maggio. Le strade interessate dalle chiusure temporanee

Fino a domenica 10 maggio, la Fortezza Nuova torna indietro nel tempo per la quinta edizione del Tuscany Medieval Festival.

Tra le numerose attività in programma nella tre giorni di iniziative, domani, sabato 9 maggio, si svolgerà un corteo in costume che, attraversando una parte del centro, comporterà modifiche alla viabilità.

Per consentire il passaggio dei figuranti, a partire dalle ore 15.45 di domani e per il tempo strettamente necessario, sono previste chiusure temporanee che interesseranno piazza Grande, via Grande nel tratto compreso tra piazza Grande e piazza della Repubblica, piazza della Repubblica nel tratto compreso tra via Grande e viale degli Avvalorati, viale degli Avvalorati nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Monsignor Filippo Ganucci, via Monsignor Filippo Ganucci nel tratto compreso tra viale degli Avvalorati e scali delle Pietre.

